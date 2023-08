Se siete amanti della cucina giapponese e volete regalarvi un’esperienza autentica e di qualità, uno dei ristoranti a Milano che dovreste provare è Shiro Poporoya. Difficilmente si rimane delusi: è stato uno dei primi ristoranti di sushi presenti in Italia, aperto nel 1977 da Hirasawa Minoru, detto Shiro, fondatore dell’Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi.

Il ristorante Shiro Poporoya a Milano si trova in via Eustachi 20 e da 46 anni propone un tipo di cucina basato sui piatti della vera tradizione giapponese, con una particolare attenzione al pesce fresco e alla qualità degli ingredienti. L’ambiente è intimo e curato, con un arredamento in stile giapponese moderno. Attualmente (agosto 2023) risulta chiuso per un rinnovo completo, dagli arredi al menù. La riapertura è prevista per inizio ottobre.

Ma quanto costa mediamente una cena da Shiro Poporoya? Diamo uno sguardo al menù precedente in attesa di conoscere le novità in arrivo per il prossimo autunno.

Specialità presenti in menù

Shiro Poporoya ha sempre proposto ai suoi clienti un menù ampio e variegato, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Naturalmente, il punto forte del ristorante sono i piatti a base di pesce crudo, come sushi, sashimi, uramaki, hosomaki e temaki, preparati al momento dallo chef con maestria e creatività.

La varietà è subito tangibile a una prima lettura del menù: è possibile scegliere tra tantissime specialità tradizionali, preparate salmone, tonno, anguilla e capesante.

Per chi ama i sapori più intensi e piccanti, oltre a crudo semplice, vengono preparate dagli chef anche delle gustose specialità marinate o condite con salse e spezie.

Il viaggio alla scoperta della cucina giapponese non si ferma al pesce ma prosegue con i piatti caldi tradizionali come i gyoza di maiale, i yakitori (spiedini di pollo con salsa di soia), il tori no karaaghe (pollo marinato fritto) e il katsudon (maiale impanato).

Il ristorante offre anche una selezione di bevande tradizionali come il sake (vino di riso), diversi tipi di tè verde e birre giapponesi, da sorseggiare durante il pasto.

Quanto costa una cena da Shiro Poporoya?

I prezzi del ristorante Shiro Poporoya a Milano adeguati alla qualità e alla quantità dei piatti. Una cena per due persone può costare tra i 50 e gli 80 euro a seconda delle portate scelte. Per esempio, un piatto misto di sushi e sashimi costa circa 18 euro a persona, mentre il prezzo dei maki e dei piatti cotti vaira da 8,50 a 16 euro. Chi volesse concludere la cena in dolcezza può optare per una dei dessert tradizionali giapponesi preseni in menù, come i mochi e i daifuku, al prezzo variabile da 3 a 5 euro.