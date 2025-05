Un primo piatto facile da preparare, ideale per un pranzo in famiglia.

Ingredienti per spaghettoni risottati con broccolo e feta

Per preparare questo delizioso piatto, avrai bisogno di:

500 g di spaghettoni

320 g di broccolo

200 g di feta

100 g di burro

30 g di olio d’oliva

2 spicchi d’aglio

Peperoncino a piacere

Sale e pepe q.b.

Spinaci freschi per guarnire

Preparazione del piatto

Iniziamo la preparazione degli spaghettoni risottati con broccolo e feta. Per prima cosa, mondate il broccolo, rimuovendo la parte centrale più dura e dividetelo in piccole cimette. Tritate finemente le cimette e rosolatele in una padella ampia con un paio di cucchiai di olio d’oliva e gli spicchi d’aglio schiacciati. Aggiungete sale e pepe a piacere.

Versate 2 bicchieri di acqua nella padella e continuate la cottura a fiamma vivace per circa 25 minuti. Una volta che i broccoli sono teneri, eliminate l’aglio e schiacciate i broccoli con una forchetta fino a ottenere una crema liscia.

Cottura degli spaghettoni

A questo punto, unite gli spaghettoni crudi direttamente nella padella con la crema di broccoli. Cuocete a fuoco medio, aggiungendo acqua calda poco alla volta, mescolando frequentemente per evitare che la pasta si attacchi. La cottura degli spaghettoni richiederà circa 20 minuti. Regolate di sale durante la cottura.

Quando gli spaghettoni sono al dente, spegnete il fuoco e mantecate il tutto con il burro, mescolando bene per amalgamare i sapori. Servite nei piatti e completate con feta sbriciolata, foglie di spinaci freschi e rondelle di peperoncino per un tocco di piccantezza.

Un piatto per ogni occasione

Gli spaghettoni risottati con broccolo e feta sono un primo piatto versatile, perfetto per un pranzo in famiglia o una cena con amici. La combinazione di sapori freschi e cremosi rende questo piatto irresistibile. Inoltre, è un’ottima opportunità per introdurre le verdure nella dieta quotidiana in modo gustoso e accattivante.

Non dimenticate di accompagnare il piatto con un buon vino bianco fresco per esaltare ulteriormente i sapori. Buon appetito!