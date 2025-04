Scopri come preparare spiedini di pesce con salmone e verdure per un pasto fresco.

Ingredienti per spiedini di pesce

Per realizzare degli spiedini di pesce deliziosi e leggeri, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

400 grammi di salmone fresco

2 zucchine

2 peperoni (uno rosso e uno giallo)

1 cipolla rossa

Succo di 1 limone

2 rametti di rosmarino

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione degli spiedini di pesce

Inizia la preparazione tagliando il salmone a cubetti di circa 3 cm. Lava e affetta le zucchine, i peperoni e la cipolla in pezzi simili. In una ciotola, unisci il salmone e le verdure, aggiungi il succo di limone, l’olio d’oliva, il rosmarino tritato, sale e pepe. Mescola bene per marinare gli ingredienti per almeno 30 minuti. Questa marinatura non solo insaporisce il pesce, ma lo rende anche più tenero.

Cottura degli spiedini

Una volta marinati, infilza i cubetti di salmone e le verdure sugli spiedini di legno o metallo, alternando gli ingredienti per un aspetto colorato e invitante. Riscalda la griglia o il barbecue e cuoci gli spiedini per circa 10-15 minuti, girandoli di tanto in tanto. La cottura alla griglia permette al salmone di rimanere succoso, mentre le verdure si abbrustoliscono, acquisendo un sapore affumicato che arricchisce il piatto.

Varianti e consigli per servire

Per rendere i tuoi spiedini ancora più interessanti, puoi aggiungere fette di ananas o pomodorini ciliegia tra il pesce e le verdure. L’ananas, con il suo sapore dolce, si sposa perfettamente con il salmone, mentre i pomodorini aggiungono freschezza. Se desideri un tocco esotico, prova a marinare il salmone con salsa di soia e zenzero grattugiato. Inoltre, se preferisci una versione più leggera, puoi sostituire il salmone con merluzzo o orata, che si prestano bene alla griglia.

Infine, accompagna gli spiedini con una salsa leggera a base di yogurt greco e erbe fresche come menta e prezzemolo. Questa combinazione esalterà il sapore del pesce senza appesantire il piatto, rendendolo perfetto per una cena estiva all’aperto.