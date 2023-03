Non è di certo un segreto che la sana alimentazione tende a scivolare in fondo alla lista delle nostre priorità quando siamo davanti alla t.v. La mano si allunga automaticamente verso la bustina delle patatine, oppure il famigerato vasetto di Nutella. Questo poi spariscono in un batter d’occhio senza che ce ne accorgiamo, e ci ritroviamo ancora più affamati di prima. Dunque perché tendiamo a mangiare molto di più quando siamo davanti allo schermo?

Secondo uno studio dell’Università di Bristol, pubblicato sulla rivista American Society for Nutrition nel 2010, quando si mangia davanti allo schermo del computer o alla tv si tende a mangiare più cibo senza prestare la dovuta attenzione a quantità e qualità, e riducendo la sensazione di sazietà al momento giusto. I ricercatori avevano misurato le differenze tra una pausa pranzo sul posto di lavoro ed una lontana dalla scrivania.

Ai due gruppi di persone è stato chiesto di pranzare con le due diverse modalità per un determinato periodo di tempo. Al termine del periodo stabilito i ricercatori hanno osservato che chi pranza davanti al computer, oppure giocando, si sentiva meno sazio dei colleghi che uscivano per la pausa pranzo. Per questo motivo, i primi erano più inclini a fare uno spuntino molto presto, di nuovo, stando di fronte allo schermo, senza badare a ciò che mangiavano.

Certo, sebbene sia sempre consigliabile mangiare un pasto seduti a tavola in compagnia di amici e famigliari, ci sono molti di noi che amano mangiare guardando la propria serie Netflix preferita o una partita di calcio, oppure accompagnando una serata giocando sui casinò online con uno spuntino delizioso.

Come ci avvertono i ricercatori dell’Universitá di Bristol però, quando si passano ore prolungate davanti allo schermo è importante scegliere spuntini sani per evitare di consumare troppe calorie o ingredienti dannosi per la salute.

Abbiamo dunque compilato una lista di 5 spuntini sani e deliziosi per accompagnare le vostre serata davanti allo schermo:

Frutta

La frutta fresca è un’ottima scelta di spuntino sano e leggero da mangiare davanti alla TV. Ad esempio, puoi preparare una ciotola di fragole, mirtilli, ananas, mele, pere, kiwi o qualsiasi altra frutta di tua scelta. Qualunque frutta tu scelga resta certo che avrai un alimento ad alta densità nutritiva e a bassa densità calorica, ricca di importanti principi nutritivi. Con importanti funzioni mineralizzanti e vitaminizzanti, ha anche proprietà lassative e stimola la digestione.

Popcorn

Il popcorn fatto in casa, senza burro o condimenti pesanti, è un’opzione salutare e leggera. Puoi aggiungere una spruzzata di spezie come paprika, cumino o aglio in polvere per renderlo più saporito. Un beneficio importante dei popcorn è la loro elevata sazietà. Grazie all’elevato contenuto di fibre, alle poche calorie e alla bassa densità energetica, i popcorn sono considerati un alimento in grado di favorire la perdita di peso. Per esempio i popcorn fanno sentire le persone più sazie rispetto a una quantità simile di patatine fritte.

Yogurt

Lo yogurt greco con frutta fresca e muesli può essere un’alternativa sana e sostanziosa ai classici snack. Gli yogurt sono ricchi di proteine, calcio, vitamine e probiotici, che possono migliorare il microbiota intestinale. Questi possono offrire protezione a ossa e denti e aiutare a prevenire i problemi digestivi.

Frutta secca

Le noci, le mandorle e altri tipi di frutta secca sono ricche di nutrienti e ti aiuteranno a soddisfare la fame essendo che contengono acidi grassi insaturi e altri nutrienti. Tuttavia un inconveniente della frutta secca è che alcune possono essere molto caloriche, quindi è importante limitarne le porzioni.

Smoothie

Lo smoothie o il frullato fatto con frutta e verdura fresca può essere un’ottima opzione di spuntino sano e rinfrescante. I benefici sono molteplici: aumentano l’apporto di fibre, incrementano i livelli di vitamina C e possono essere utili per patologie come l’ipertensione. Tuttavia, quando frulliamo o spremiamo la frutta, rompiamo le pareti delle cellule vegetali ed esponiamo gli zuccheri naturali al loro interno. In questo modo gli zuccheri si trasformano in “zuccheri liberi”, quelli che si consiglia di ridurre. Questi zuccheri possono portare alla carie dentale, fornire calorie in eccesso e causare un rapido aumento dei livelli di zucchero nel sangue.

Ricorda dunque che è importante porzionare gli spuntini e non esagerare con la quantità di calorie consumate davanti alla TV.