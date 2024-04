10 merende per bambini di 11 mesi, sane e nutrienti

Svezzamento, l’esplorazione del mondo pappa giunge quasi al termine: 10 merende per bambini di 11 mesi.

A 11 mesi il piccolo esploratore giunge a un buon livello nel suo svezzamento, anzi, a dir la verità l’esplorazione del mondo pappa raggiunge proprio la sua fase conclusiva con l’introduzione degli ultimi alimenti mancanti (se non ancora introdotti), come il pomodoro o i legumi.

Il bambino adesso dovrebbe aver acquisito una certa famigliarità con la pappa, con il cucchiaino e con i suoi appuntamenti nell’arco della giornata che dovrebbero essere ora ben scanditi tra colazione (con latte di crescita o materno), pranzo, merenda, cena, cui si aggiungono lo spuntino di metà mattina e il latte serale pre-nanna.

Tutti i pasti sono importanti ed essenziali per il corretto e buon nutrimento dei bambini di 11 mesi che, raggiunta questa età, possono anche iniziare a camminare. Quasi tutti gattonano o si spostano per raggiungere qualsiasi angolo della casa, basso o alto che sia, consumando adesso proprio tante energie.

Per ricaricare le batterie, dunque, cosa c’è di meglio che gustare ogni pasto della giornata? In particolare, la merenda è spesso sottovalutata, ma questo è un errore in quanto rappresenta un momento veramente importante in cui dare ai bambini la giusta carica di energie per proseguire le sue attività giornaliere gustando soprattutto latte, frutta e yogurt abbinati a tanti altri “ingredienti” trasformandosi in merende gustose, colorate, dolci ed energiche.

10 merende per bambini di 11 mesi

Le merende per bambini di 11 mesi possono essere molte perché gli alimenti adatti e il loro abbinamento diventano sempre più vari, così come vario è il modo di gustarli, anche grazie ai denti che dovrebbero essere in numero congruo a questa età (normalmente dai 4 in sù – anche se qualcuno è più pigro di altri nel mettere i dentini).

Ecco dunque 10 merende per bambini di 11 mesi tutte da gustare:

Frutta fresca a pezzi o macedonia

La frutta è intramontabile, fa bene, è gustosa, è varia. Tagliata a pezzi sufficientemente grandi da essere gustati succhiandoli o a piccoli morsi, i bambini di 11 mesi con qualche dentino potranno divertirsi a far merenda da sé, tenendo tra le mani il pezzo di frutta, attraversando un’esperienza divertente e bella per esplorare i sensi coinvolti – gusto, tatto, vista (soprattutto se la merenda è una coloratissima e fresca macedonia fatta con diversi frutti);

Frutta fresca a pezzi con yogurt bianco

Frutta e yogurt rimangono un must della merenda dei bambini, qualsiasi sia la loro età. Entrambi fanno bene, sono buoni e uniti insieme rendono la merenda gustosa, ricca di proteine e principi nutrizionali benefici per i bambini. A 11 mesi ormai il piccolo può mangiare quasi tutto e allora perché non fargli assaggiare e gustare i buonissimi frutti di bosco, i lamponi, le fragole, le more unendoli, come con altra frutta, con lo yogurt bianco;

Yogurt alla frutta

Se però il bambino anche a 11 mesi ha pochi dentini e fatica a mangiare la frutta a pezzi oppure non è particolarmente amante dello yogurt bianco si può sempre passare allo yogurt alla frutta, anche in questo caso va benissimo qualsiasi gusto;

Polpa di frutta

La frutta può anche essere gustata bevendone la polpa. Esistono preparati molto buoni, in genere anche molto apprezzati dai bambini perché pratici e divertenti da bere. Sono fatti di sola polpa di frutta, concentrando quindi in sé tutti i nutrienti della frutta e le sue proprietà. Inoltre, si possono anche preparare comodamente a casa propria quando, una volta passata la frutta, ne viene eliminato il succo;

Succo di frutta e biscotti

Oltre alla polpa anche il succo della frutta fresca è buono e da bene, inoltre è dissetante (sempre che sia poco zuccherato) e anche questo serve. Gustandolo insieme ai suoi biscotti preferiti, il piccolo di 11 mesi farà una merenda buona e sana;

Frutta cotta e gustosa

Alcuni frutti come pera, mela e pesca possono essere gustati anche cotti al forno. In genere tagliandoli a fettine sottili e insaporiti con zucchero (solo un pizzico) e cotti e fatti dorare al forno. Il piccolo buongustaio troverà questa merenda gustosa e, se dovesse avere problemi di stitichezza con questa merenda le cose andranno meglio;

Torta di frutta

Svezzamento quasi completato e tra le merende per bambini di 11 mesi si trova anche una gustosa torta alla frutta. Si, il piccolo può iniziare a gustare anche una soffice, tenera, poco dolce torta fatta in casa usando della frutta fresca come mele o pere che, oltre ad essere adatte alla realizzazione della torta, fanno bene e rappresentano un gusto ormai noto e quindi facilmente accettato anche inserite nella torta;

Torta allo yogurt

La torta per un bimbo di 11 mesi deve essere soffice, poco dolce e comunque gustosa affinché lui possa apprezzarla. Un’alternativa alla frutta quale ingrediente della torta è naturalmente lo yogurt che renderà la torta sofficissima e buonissima;

Yogurt e biscotti

Lo yogurt è buono da solo oppure con l’aggiunta di biscotti. E a 11 mesi i biscotti possono essere sbriciolati nello yogurt oppure gustati da soli, a parte (questo dipende un po’ dai denti del bambino e dalle sue preferenze);

Latte e biscotti

Il latte non deve mai mancare e ogni tanto una buona semplice merenda a base di latte e biscotti è quello che ci vuole, soprattutto d’inverno, quando un caldo latte accompagnato dai biscottini preferiti del piccolo pasticcione lo aiutano ad avere meno freddo.