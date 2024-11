Un dolce natalizio esclusivo

Starbucks, il noto colosso del caffè, ha deciso di sorprendere i suoi clienti con un dolce che celebra il Natale: il Panettone Toffe Twist. Questo panettone è frutto di una collaborazione con la rinomata pasticceria artigianale Italo Vezzoli, situata in provincia di Bergamo. La scelta di unire le forze con un maestro pasticcere italiano sottolinea l’impegno di Starbucks nel portare un pezzo della tradizione dolciaria italiana nei suoi punti vendita.

Ingredienti e caratteristiche del panettone

Il Panettone Toffe Twist si distingue per la sua lievitazione naturale e l’assenza di conservanti, elementi che ne garantiscono la freschezza e la qualità. La ricetta prevede un mix di cioccolato al caramello e cioccolato fondente, che conferiscono al dolce un sapore ricco e avvolgente. La copertura è realizzata in cioccolato al latte, arricchita da arachidi sabbiate e caramellate, che aggiungono una nota croccante e una texture unica ad ogni morso.

Disponibilità e prezzo

Il panettone è disponibile in tutti i punti vendita Starbucks in Italia, pronto per essere gustato durante le festività natalizie. Con un peso di un chilogrammo, il Panettone Toffe Twist è perfetto per essere condiviso con amici e familiari. Il prezzo di vendita è fissato a 44 euro, un investimento che promette di deliziare i palati più esigenti.

Un connubio di tradizione e innovazione

Questa nuova proposta di Starbucks non è solo un dolce, ma rappresenta un vero e proprio incontro tra tradizione e innovazione. Come affermato nel comunicato stampa dell’azienda, il panettone incarna lo stile inconfondibile di Starbucks, abbracciando il meglio della tradizione dolciaria italiana. Sebbene non possa competere con i panettoni artigianali più rinomati, il Panettone Toffe Twist si propone come un’opzione interessante per chi desidera un dolce natalizio diverso dal solito.