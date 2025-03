Scopri la ricetta semplice e veloce per straccetti di pollo croccanti, perfetti come finger food.

Ingredienti per straccetti di pollo croccanti

Per realizzare degli straccetti di pollo croccanti e gustosi, è fondamentale avere a disposizione ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

500 g di petto di pollo

2 uova

Farina q.b.

Pangrattato q.b.

Olio di semi per friggere

Spezie a piacere (paprica, pepe, timo)

Sale q.b.

Preparazione degli straccetti di pollo

Iniziamo la preparazione degli straccetti di pollo. Per prima cosa, prendi il petto di pollo e taglialo a strisce sottili. Questo passaggio è cruciale per garantire una cottura uniforme e una croccantezza ottimale. Una volta tagliato, metti i pezzi di pollo in una ciotola e condisci con le spezie scelte. Massaggia bene la carne affinché le spezie aderiscano perfettamente.

Copri la ciotola con della pellicola trasparente e lascia marinare per circa 10-12 minuti. Questo tempo di riposo permetterà ai sapori di amalgamarsi e renderà gli straccetti ancora più gustosi.

Impanatura e cottura

Nel frattempo, in un’altra ciotola, sbatti le uova con un pizzico di sale e un cucchiaio di acqua. Puoi aggiungere anche un po’ di Tabasco per un tocco piccante. Prendi i bastoncini di pollo marinati e passali prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel pangrattato. Assicurati che ogni pezzo sia ben ricoperto per ottenere una croccantezza perfetta.

Scalda abbondante olio in una padella a fuoco medio-alto. Quando l’olio è caldo (circa 170 °C), inizia a friggere gli straccetti di pollo. Friggili per 4-5 minuti, o fino a quando non saranno dorati e croccanti. Una volta cotti, scolali su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e spolverali con un pizzico di sale.

Servire gli straccetti di pollo

Gli straccetti di pollo croccanti sono pronti per essere serviti! Puoi presentarli come finger food durante un aperitivo o come secondo piatto accompagnati da una fresca insalata. Sono perfetti anche per i bambini, che li adoreranno per il loro sapore delizioso e la loro consistenza croccante. Non dimenticare di preparare una salsa per intingerli, come una maionese aromatizzata o una salsa barbecue, per rendere il tutto ancora più goloso.

Questa ricetta è semplice e veloce, ideale per una cena in famiglia o per sorprendere gli amici durante una festa. Prova anche le varianti con spezie diverse o aggiungendo ingredienti come formaggio grattugiato nel pangrattato per un sapore extra!