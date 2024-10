Ingredienti per lo strudel di fillo

Per realizzare questo delizioso strudel di fillo con zucca e mandorle, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

400 g di zucca

70 g di mandorle

40 g di burro

100 g di zucchero

4 fogli di pasta fillo

Scorza di limone grattugiata

Preparazione della zucca

Inizia la preparazione tagliando la zucca a dadini. In una padella, sciogli 40 g di burro e aggiungi la zucca. Cuoci per circa 5 minuti, mescolando di tanto in tanto. Aggiungi 70 g di mandorle tritate e 100 g di zucchero, continuando la cottura per altri 2 minuti. Questo passaggio è fondamentale per amalgamare i sapori e ottenere un composto cremoso e dolce.

Assemblaggio dello strudel

Prendi 4 fogli di pasta fillo e spennellali con un po’ di burro fuso, sovrapponendoli uno sull’altro. Stendi il composto di zucca al centro della pasta, lasciando un margine libero su un lato lungo. Arrotola la pasta formando un “salame” e taglialo in 4 tranci. Posizionali su una teglia rivestita di carta da forno, con la chiusura rivolta verso il basso. Spennella la superficie con burro fuso e cospargi con un po’ di zucchero.

Cottura e presentazione

Cuoci in forno preriscaldato a 200 °C per 10 minuti, poi abbassa la temperatura a 180 °C e continua la cottura per altri 10-12 minuti. Una volta sfornato, lascia raffreddare leggermente e servi con le mandorle rimaste e scorza di limone grattugiata. Questo dolce è perfetto per una merenda autunnale, grazie al suo sapore avvolgente e alla sua consistenza croccante.

Varianti e suggerimenti

Se desideri provare altre ricette con la zucca, puoi optare per una crostata di zucca e cioccolato, oppure un vellutata di zucca con cacao e noci. Ogni variante offre un modo unico per gustare questo ingrediente versatile e nutriente. Non dimenticare di esplorare anche altre preparazioni come pancake alla zucca o ciambella di zucca e mela per un’esperienza culinaria completa.