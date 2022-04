Descrizione

Proteici, ricchi di fibre e carboidrati complessi: i legumi sono un alimento prezioso, specialmente per chi segue un’alimentazione vegana o vegetariana. Sono ottimi da portare in tavola sottoforma di zuppa, burger e polpette vegetali, o in insalata con dei cereali e delle verdure. Oggi vi proponiamo il gustoso stufato di borlotti, spinaci e taleggio, ideale da servire caldo come secondo piatto.