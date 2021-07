Descrizione

Tra gli antipasti vegani più amati e consumati in estate, c’è sicuramente l’hummus: una crema di legumi, tahina e limone, ideale da servire con dei crostini, delle verdure in pinzimonio o dei finger food. Al classico hummus di ceci si affiancano tante altre varianti, come l’hummus di fagioli borlotti e rosmarino, cremosissimo, aromatico e proteico. Scoprite come prepararlo in minuti.