Descrizione

La spalla di agnello con limone e menta è un gustoso e invitante secondo piatto rustico, ideale da portare in tavola nelle grandi occasioni. Se a Pasqua avete in previsione di portare in tavola un arrosto di agnello, questa è la ricetta che fa per voi: semplice e aromatica, si cucina in pochi passaggi e lascia tutto il tempo a disposizione per dedicarsi alla preparazione di altri piatti.