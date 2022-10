A chi non è mai capitato di ritrovarsi il frigo vuoto nel bel mezzo delle festività o non sapere come fare per reperire alcuni ingredienti fondamentali per preparare un particolare piatto? Fortunatamente sono tanti i punti vendita che il 1 Novembre scelgono di rimanere aperti, talvolta anche a orario continuato, per consentire ai consumatori di fare i propri acquisiti anche all’ultimo minuto.

Se siete di Torino, ecco un elenco dei principali supermercati che potrete trovare aperti martedì 1 Novembre, in occasione di Tutti i Santi.

Supermercati aperti a Torino il 1 Novembre

Ecco un elenco dei principali supermercati che potrete trovare aperti a Torino nella giornata di martedì 1 Novembre 2022. Vi consigliamo di verificare gli orari aggiornati sul sito del punto vendita prescelto, in quanto potrebbero esserci variazioni.

CARREFOUR

Gli orari dei supermercati Carrefour presenti a Torino variano significativamente: alcuni apriranno dalle 09.00 alle 20.00, altri esclusivamente la mattina fino alle 13.00.

Vi consigliamo di verificare gli orari aggiornati del sito ufficiale Carrefour.

IL GIGANTE

Il supermerato Il Gigante in via Francesco Cigna 97 rimarrà aperto tutto il giorno dalle 08.30 alle 20.00.

CONAD

Il supermercato Conad in via Luigi Tarino 10/H aprirà la mattina dalle 09.00 alle 13.30 e nel pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00.

U2

Tutti i punti vendita U2 presenti a Torino rimarranno aperti continuativamente dalle 08.00 alle 20.00, a eccezione di alcuni che chiuderanno alle 13.30.

ESSELUNGA

Tutti i supermercati Esselunga presenti a Torino rimarranno aperti tutto il giorno dalle 08.00 alle 20.00, come da consueto orario festivo.

PAM

Gli ipermercati Pam rimarranno aperti tutto il giorno dalle 09.00 alle 21.00, a eccezione di alcuni punti vendita che chiuderanno alle 13.00 per riaprire alle 16.00.

DESPAR

Il punto vendita Despar in via Principe Amedeo 31 rimarrà aperto dalle 10.00 alle 18.00.

MD

Tutti i supermercato MD presenti a Torino rimarranno aperti come da orario festivo dalle 09.00 alle 20.00.

EUROSPIN

I supermercati Eurospin osserveranno l’orario di apertura festivo dalle 09.00 alle 19.30. Consigliamo di verificare gli orari dei vari punti vendita sul sito ufficiale Eurospin.

LIDL

I vari punti vendita Lidl presenti a Torino rimarranno aperti con orario continuato dalle 8.30 alle 21.00.