C’è chi attende con ansia il fine settimana e i giorni festivi per evadere dalla città e dal caos metropolitano, e chi invece preferisce approfittare del tempo libero per dedicarsi agli acquisti e concedersi una giornata di relax in casa.

Ecco allora che trovare un supermercato aperto il giorno di Tutti i Santi diventa una necessità, se non altro perché c’è sempre qualcosa che puntualmente ci si dimentica di acquistare in settimana e di cui risulta impossibile fare a meno. La buona notizia è che molti locali commerciali terranno le saracinesche alzate, consentendo a chi rimane in città di andare a fare la spesa senza dover fare i salti mortali per trovare un punto vendita aperto.

Se siete di Bologna, ecco una lista breve e semplice da consultare dei principali supermercati che rimarranno aperti martedì 1 novembre 2022.

Supermercati aperti a Bologna il 1 Novembre

Ecco un elenco dei principali supermercati di Bologna che rimarranno aperti martedì 1 Novembre 2022. Ricordate di verificare gli orari aggiornati sul sito del punto vendita prescelto, in quanto potrebbero esserci variazioni.

ALDI

Il punto vendita Aldi in via Larga 21 rimarrà aperto come da consueto orario festivo dalle 09.00 alle 20.00.

IL GIGANTE

Il supermercato Il Gigante in piazza Giovanni da Verrazzano 6 rimarrà aperto dalle 08.30 alle 19.30.

CARREFOUR

I diversi punti vendita Carrefour presenti a Bologna rimarranno aperti indicativamente dalle 09.00 alle 21.00. Vi consigliamo di verificare gli orari aggiornati del punto vendita prescelto direttamente sul sito ufficiale Carrefour.

CONAD

Il supermercati Conad di Bologna rimarranno aperti tutto il giorno indicativamente dalle 09.00 alle 20.30, a eccezione di alcuni punti vendita che chiuderanno la mattina alle 13.30.

COOP

I principali supermercati Coop rimarranno aperti dalle 10.00 alle 19.30, altri apriranno la esclusivamente la mattina dalle 09.00 alle 13.00.

U2

Il punto vendita U2 in via Prati 1 rimarrà aperto la mattina dalle 08.30 alle 13.00.

ESSELUNGA

I supermercati Esselunga presenti a Bologna rimarranno aperti a orario continuato dalle 08.00 alle 20.00.

PAM

I supermercati Pam presenti a Bologna rimarranno aperti continuativamente dalle 09.00 alle 21.00.

EUROSPIN

I supermercati Eurospin rimarranno aperti indicativamente dalle 08.30 alle 20.00. Consigliamo di verificare gli orari dei vari punti vendita sul sito ufficiale Eurospin.

LIDL

I punti vendita Lidl presenti a Bologna rimarranno aperti tutto il giorno dalle 8.00 alle 21.30.