Supermercati aperti: cosa sapere

Con l’arrivo delle festività, molti si chiedono se i supermercati saranno aperti per rifornirsi di ingredienti per i pranzi e le cene in famiglia. Quest’anno, la festa dell’Immacolata cade di domenica, mentre il giorno di Sant’Ambrogio è sabato. Questo significa che non ci sarà un vero e proprio ‘ponte’, ma è comunque importante sapere dove poter fare la spesa durante questo weekend di festività.

Orari di apertura dei principali supermercati

Molti supermercati, come Aldi, prevedono aperture straordinarie durante le festività. Tuttavia, è consigliabile controllare il sito ufficiale per confermare gli orari, poiché potrebbero variare rispetto a quelli consueti. Bennet seguirà un orario dalle 8 alle 20, ma è sempre meglio consultare l’app o il sito per dettagli specifici.

Per quanto riguarda Carrefour, gli orari di apertura possono differire da città a città. Alcuni punti vendita rimarranno aperti tutto il giorno, ma è fondamentale verificare in anticipo. Anche Conad garantirà l’apertura in molte località, dalle alle , con la possibilità di utilizzare uno strumento di localizzazione sul loro sito per trovare il negozio più vicino.

Altri supermercati e le loro aperture

Le catene come Coop e Crai dovrebbero rimanere aperte dalle 9 alle e dalle 8 alle 21 rispettivamente. È sempre utile controllare i siti web per confermare gli orari. Esselunga prevede aperture per entrambe le festività, ma è consigliabile verificare il proprio punto vendita di riferimento.

Inoltre, Lidl e Md garantiranno l’apertura, anche se con orari ridotti in alcuni casi. Infine, Pam Panorama e Unes forniranno informazioni aggiornate sui loro siti riguardo agli orari di apertura, quindi è sempre meglio controllare prima di uscire.