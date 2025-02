Un piatto simbolo della tradizione laziale

Le tagliatelle al ragù rappresentano un vero e proprio simbolo della cucina laziale, specialmente durante il pranzo della domenica. Questo piatto, semplice ma ricco di sapore, è spesso accompagnato da altre specialità regionali come la pinsa romana e il pollo saporito. La combinazione di ingredienti freschi e tecniche di preparazione tradizionali rende questo piatto un must per chi desidera assaporare la vera essenza della gastronomia laziale.

Ingredienti e preparazione delle tagliatelle

Per preparare le tagliatelle al ragù, è fondamentale utilizzare ingredienti di alta qualità. La pasta è realizzata con una miscela di farina, semola e uova, mentre il ragù è preparato con salsiccia sgranata, insaporita con aglio, olio, cipolla e vino bianco. La preparazione inizia con l’impasto della pasta, che deve riposare per circa 40 minuti in frigorifero. Nel frattempo, si procede con la preparazione del ragù, rosolando aglio e cipolla in padella e aggiungendo la salsiccia sgranata. Dopo aver sfumato con vino bianco, il ragù cuoce lentamente, permettendo ai sapori di amalgamarsi perfettamente.

La mantecatura e il tocco finale

Una volta cotte le tagliatelle, è importante mantecarle con il ragù, aggiungendo un po’ di pecorino grattugiato per un tocco di sapore in più. Il piatto viene completato con un pizzico di peperoncino per chi ama un po’ di piccantezza. Servite le tagliatelle al ragù ben calde, accompagnate da un buon vino bianco del Lazio, per un pranzo che celebra la tradizione e la convivialità.

Varianti da provare

Le tagliatelle al ragù possono essere personalizzate in vari modi. Alcune delle varianti più popolari includono le tagliatelle con ragù alla bolognese, ragù aromatico e ragù di vitello. Ogni versione offre un’esperienza gustativa unica, mantenendo sempre il legame con la tradizione culinaria laziale. Non dimenticate di esplorare queste ricette per arricchire il vostro repertorio gastronomico e sorprendere i vostri ospiti con piatti deliziosi e autentici.