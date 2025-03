Ingredienti necessari per la preparazione

Per realizzare delle tagliatelle fresche ai carciofi e prezzemolo per sei persone, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

500 g di tagliatelle fresche

4 carciofi di stagione

6 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 spicchio d’aglio

1/2 bicchiere di vino bianco secco

1/2 bicchiere di acqua

Un ciuffetto di prezzemolo fresco

Un ciuffetto di timo fresco

Sale e pepe q.b.

Preparazione dei carciofi

La preparazione dei carciofi è un passaggio fondamentale per ottenere un piatto saporito. Inizia eliminando la punta e le spine, se presenti, e le foglie più dure. Con un coltellino affilato, rimuovi le parti esterne più fibrose, partendo dal gambo e procedendo verso le foglie. Una volta puliti, torna i carciofi seguendo la loro forma circolare e rimuovi la barba interna con uno scavino. Questo passaggio è essenziale per garantire una consistenza morbida e un sapore delicato. Dopo la pulizia, immergi i carciofi in acqua acidulata per evitare che anneriscano.

Cottura delle tagliatelle e assemblaggio del piatto

In una grande padella, versa l’olio extravergine d’oliva e aggiungi l’aglio con la buccia. Unisci i carciofi affettati e cuocili a fuoco medio per circa 10 minuti, sfumando con il vino bianco e l’acqua. Aggiungi il prezzemolo e il timo tritati, insieme a sale e pepe. Nel frattempo, cuoci le tagliatelle in abbondante acqua salata. Quando la pasta è al dente, scolala e trasferiscila direttamente nella padella con i carciofi, senza sgocciolarla troppo. Mescola bene, aggiungendo un mestolo di acqua di cottura se necessario, e fai saltare a fuoco vivo per un paio di minuti. Servi il piatto caldo, completando con una spolverata di parmigiano grattugiato.