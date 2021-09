Descrizione

I tartufini alla banana e cioccolato fuso sono dei piccoli e deliziosi dolcetti senza latte e burro, preparati con l’aggiunta dei biscotti secchi sbriciolati e decorati con le croccanti codette di cioccolato. Sono una vera delizia per grandi e piccini, ideali da gustare in ogni momento della giornata: come dessert di fine pasto o come sfizioso spuntino tra un pasto e l’altro.