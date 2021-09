Descrizione

I tortini di uova al forno sono dei muffin salati senza farina, semplici e veloci da preparare, ricchi di gusto e adatti a ogni occasione. Gli ingredienti sono quelli di frittata, ma il formato cambia: un pratico monoporzione, che consente di servirli non solo come secondo piatto, ma anche come antipasto o spuntino da gustare fuori casa.