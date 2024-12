Un evento all’insegna della solidarietà

Il 2024 ha visto la terza edizione di TavolaRasa, un evento di beneficenza che ha unito il mondo della gastronomia con una causa nobile: il supporto ai programmi di UNICEF Italia. La serata, che si è svolta nei suggestivi Chiostri di San Barnaba a Milano, ha visto la partecipazione di chef di fama come Andrea Aprea, Alessandro Borghese e Viviana Varese, che hanno deliziato gli ospiti con piatti straordinari, tutti realizzati con ingredienti di alta qualità e sostenibili.

Un compleanno speciale per La Cucina Italiana

Quest’anno, TavolaRasa ha avuto un significato particolare, poiché ha coinciso con il 95esimo compleanno de La Cucina Italiana, una delle riviste gastronomiche più prestigiose del Paese. Fondata nel 1929, la rivista ha sempre promosso la cultura culinaria italiana, e in questa occasione ha celebrato il suo percorso con una torta speciale preparata dal maestro pasticcere Ernst Knam. La serata ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza della cucina come strumento di condivisione e collaborazione.

Riconoscimenti e talenti emergenti

Durante la serata, sono stati conferiti dieci riconoscimenti al merito ai finalisti del concorso La Migliore Ricetta Italiana 2024, un’iniziativa che ha coinvolto lettori e follower nella scoperta di nuovi talenti culinari. Questo progetto non solo celebra la creatività in cucina, ma sostiene anche la candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell’Umanità UNESCO. I premi sono stati assegnati in diverse categorie, tra cui Creatività, Sostenibilità e Estetica del piatto, evidenziando l’impegno degli chef nel promuovere una cucina responsabile e rispettosa dell’ambiente.

Un’alleanza tra gastronomia e responsabilità sociale

La cena di beneficenza ha visto la partecipazione di numerosi partner, tra cui Barilla, Bellavista e Caffarel, che hanno contribuito con i loro prodotti di alta qualità. Queste aziende non solo hanno fornito ingredienti per i piatti serviti, ma hanno anche dimostrato il loro impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale. L’evento ha rappresentato un esempio di come la gastronomia possa essere un veicolo per il cambiamento sociale, unendo persone e comunità per una causa comune.