Nonostante il tè non sia considerato un rituale così importante in Italia almeno non quanto in Inghilterra, comunque ci sono diversi posti dove trovare i migliori tea room. Scoprite dove a Roma se avete voglia di the!

Consigli su Roma, ecco i migliori tea room

Anche a Roma ci sono diversi indirizzi di posti speciali per fare del buon tè, e che prendono spunto dalla tradizione anglosassone. Ma dove andare? La maggior parte dei tea room si trova all’interno di sontuosi alberghi, per un pubblico locale e internazionale. Ecco quali sono i migliori tea room a Roma.

Velo Pasticceria

Negli ultimi anni Velo Pasticceria è diventata una novità in quanto a tea room. Si trova all’interno dell’hotel The First Roma Dolce di via del Corso, hotel del gruppo The Pavillons Hotels & Resort che è il primo in Italia ad ospitare un Dessert bar & Restaurant. Nel menu, oltre ai dolci e alla carta dei piatti per tutta la giornata, è possibile gustare, dalle 15:00 alle 18:00 tutti i giorni uno speciale afternoon tea che comprende scones e clotted cream e marmellate miste, mignon e biscotti, infine una degustazione di pasticceria salata da abbinare ai tè della tea list, oppure, a scelta, a un calice di champagne.

Rome Cavalieri

Al Rome Cavalieri il tea time è servito in una doppia variante. Al Tiepolo Bar, durante la stagione autunnale e invernale, è possibile prendere un tè accompagnato da fingers sandwiches, dessert, sushi di fruttae, focaccine con essenza di zenzero, tè verde e fiori d’arancio.

Mentre presso l’Imperial Club riservato agli ospiti del 7° ed 8° piano il momento del tè è stato studiato dal Guest Relations Manager della struttura Umberto Giraudo. Un vero percorso gastronomico che comincia con un flûte di Prosecco o Franciacorta con roastbeef e salsa horseradish, seguito da una selezione di sandwich al salmone, al formaggio e prosciutto di York con una fettina di cetriolo.

Si passa poi alla scelta del tè presentata in ampolle di cristallo, accompagnata dal rituale dei dolci con mousse e bicchierini di frutta, crostatina alla frutta con crema e gelatina, selezione di crostate, ciambellone, pan di Spagna o pan banana, lemon curd con scones, panna montata e confettura ai frutti rossi.

Hotel Vilon

Altro luogo da tea room si trova all’Hotel Vilon ispirato alla Francia. Si svolge dalle 17 in poi presso il ristorante Adelaide, dove viene proposta una selezione di oltre venti tipologie di tè, che comprendono tè in purezza, oppure aromatizzati, oltre a infusi.

Al tè si aggiungono i dolci dello chef pâtissier Andrea De Benedetto, come Paris brest alla nocciola, muffin alla zucca speziati e agli agrumi, cookies del giorno con caramello e frutta secca, capresina fondente, e ancora mini cheesecake, pasticciotti mignon alla crema, tartelletta con frutta fresca.

In inverno oltre al tè si può scegliere anche la cioccolata in tazza, che arriva dal cioccolatificio Maglio nel leccese: al peperoncino, allo zenzero o ai pistacchi, con aromi di cannella, cioccolato bianco e topping come scorzette d’arancio, nocciole, meringhe, praline o marshmallow arrosto.

Fabrica

Molto noto alle persone del quartiere, è stato, infatti, uno dei primi locali a Roma a proporre colazioni di qualità e ad avere una carta di tè di alto prestigio. Viene tutto prodotto nel laboratorio interno dai cornetti ai piatti salati con possibilità anche di ottimi aperitivi e bere cocktail e vini di qualità.

Arthè

E’ un elegante sala da thè come ce ne sono poche a Roma, un vero e proprio paradiso per gli amanti degli infusi pregiati, provenienti da ogni parte del mondo. È il luogo ideale per chi vuole concedersi un momento di relax all’insegna dei sapori intensi dell’antica tradizione orientale!