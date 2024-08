Scoprite alcune ricette veloci e gustose con il tofu: ecco come cucinarlo in modo gustoso!

Il tofu, alimento tipico della dieta vegana, è fondamentalmente un prodotto che si ottiene dalla lavorazione del latte di soia cagliato, ma come cucinarlo in modo gustoso? Ecco 3 ricette veloci e sfiziose con il tofu!

Tofu, come cucinarlo in modo gustoso? Ricette veloci e sfiziose

Alimenti tipico dell’Estremo Oriente, il tofu è ottenuto dalla lavorazione del latte di soia cagliato, un ingrediente ormai amatissimo sia da chi è vegan e vegetariano sia anche da chi mangia carne. Conosciuto anche come formaggio vegetale può essere cucinato anche in modo più gustoso e saporito: ecco alcune ricette veloci e sfiziose da provare con il tofu.

Tofu affumicato

Il tofu affumicato è ideale per dare più sapore a insalate e per preparare ricette davvero veloci ma anche sfiziose! Una volta scolato e tamponato con la carta assorbente, basta semplicemente tagliarlo e cuocerlo sulla piastra o in una padella antiaderente con pochissimo olio.

Quando è pronto si aggiunge alle insalate oppure si utilizza per arricchire panini e piadine. Il tofu affumicato è ideale anche per comporre spiedini con peperoni, carote e melanzane. Basterà condire con olio, sale e spezie a piacimento prima di cuocere in forno per 25 minuti a 180 °C.

Burger di tofu

I burger di tofu e carote sono molto profumati grazie a un buon mix di erbe aromatiche e spezie. Un secondo piatto biologico ottimo per sostituire i classici hamburger di carne per chi segue una dieta vegetale, per chi si approccia a essa o per provare nuove combinazioni di sapori.

Ecco come preparare la ricetta: Scaldate un filo di olio in padella e cuocete il cipollotto con la carota tagliata a dadini.

Sbriciolate il tofu in una ciotola e aggiungete le erbe aromatiche e il curry.

Aggiustate di sale e pepe.

Mescolate il tofu con le spezie e cuocetelo nella padella con le verdure per circa 5 minuti.

Inserite un terzo del contenuto della padella in un mixer e frullatelo fin quando la consistenza sarà morbida.

Aggiungete nel mixer il resto del composto e un po’ di pangrattato.

Frullate per qualche secondo e, se il composto non risulta lavorabile con le mani, aggiungete altro pangrattato per renderlo più asciutto.

Formate dei piccoli burger e disponeteli su una teglia coperta da carta da forno.

Infornateli per 5 minuti a 180°. Se preferite dei burger più croccanti, potete cuocerli in padella con un filo di olio.

Tofu alla coreana

Altra ricetta veloce e sfiziosa con il tofu: Tagliate il tofu a fettine sottili e asciugatele con della carta da cucina.

Cuocetele in padella con un filo di olio e salate a piacere.

Tritate il peperone, la cipolla, il cipollotto e l’aglio.

Versate in una ciotola la salsa di soia, l’olio di sesamo, il mirin, lo zucchero di canna, la paprika e il peperoncino.

Cuocete il riso basmati in acqua salata.

Versate nella ciotola con le spezie mezzo bicchiere di acqua e amalgamate bene.

Nella padella con il tofu aggiungete il composto che avete ottenuto e portate il tutto a bollore.

Lasciate cuocere il tutto per circa 10 minuti fin quando la salsa sarà più compatta.

Scolato e fatto raffreddare il riso, versatelo in un piatto fondo e aggiungete sopra di esso una parte del tofu cotto in padella.

Cospargete il piatto con dei semi di sesamo a piacere.