Avete comprato dei fiori di zucca ma non sapete come cucinarli in modo light? Eccovi accontentati! Scoprite di seguito le nostre ricette veloci con fiori di zucca, per cucinarli healthy.

Fiori di zucca: ricette light per cucinarli

I fiori di zucca sono un ingrediente che potremmo definire pregiato oltre che delicato. Si trovano per brevi periodi dell’anno e tendono a deperire piuttosto velocemente. Per questo, è bene sapere come cucinarli anche in modo light per accontentare tutti: ecco 3 ricette veloci e salutari con protagonisti i fiori di zucca.

Ricetta light: fiori di zucca gratinati

Comprate dei fiori di zucca il più freschi possibile. Sciacquateli sotto acqua corrente e metteteli ad asciugare su della carta assorbente. Rimuovete poi i pistilli interni, inserendo due dita e tirando con delicatezza e decisione. Adagiateli su una teglia rivestita di carta forno e dedicatevi alla gratinatura.

Per ottenere dei fiori di zucca al forno croccanti mescolate in una ciotola il pane grattugiato, il pecorino e tanto olio quanto basta a inumidire il tutto. Insaporite con sale e pepe quindi distribuitelo sui fiori. Cuocete a 180°C per 10 minuti e serviteli ben caldi.

Fiori di zucca imbottiti con ricotta

Per una versione più light, è possibile preparare un composto a base di ricotta, formaggio grattugiato ed erbette aromatiche, quindi riempire delicatamente i fiori di zucca, facendo attenzione che non si rompano e restino integri, e poi passarli in forno a 180 °C per una decina di minuti; la forma caratteristica e “accogliente”, unita alla grande versatilità, ci consente di spaziare anche con altri ingredienti e confezionare farce di carne, pesce o verdure.

Farifrittata light

Altra ricetta veloce e facile: i fiori di zucca saranno il ripieno perfetto per la vostra farifrittata, una frittata senza uova a base di farina di ceci. Li potrete utilizzare sia per farcire l’interno della farifrittata che per guarnirla all’esterno. Una prelibatezza dal gusto delicato, adatta come secondo o aperitivo.