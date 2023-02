Descrizione

Il tofu è un ingrediente che nella cucina vegana e vegetariana viene utilizzato tantissimo, sia per preparare dei gustosi secondo piatti proteici, sia per creare degli antipasti sfiziosi o dei condimenti originali per primi piatti e contorni. Se pensate sia poco saporito, probabilmente non lo avete ancora provato cotto al forno con pomodoro, capperi e origano. La ricetta di oggi è semplicissima, ma vi assicuriamo non potrete più farne a meno: vediamo come si preparare il delizioso tofu alla pizzaiola!