Scopri come preparare una torta al cioccolato e noci perfetta per ogni occasione.

Ingredienti per la torta al cioccolato e noci

Per preparare una deliziosa torta al cioccolato e noci, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

200 g di cioccolato fondente

150 g di burro

150 g di zucchero

3 uova

100 g di noci tritate

150 g di farina

1 bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Preparazione della torta

Iniziate la preparazione della torta al cioccolato e noci sciogliendo il cioccolato fondente insieme al burro a bagnomaria. Una volta sciolti, lasciate raffreddare il composto. Nel frattempo, separate gli albumi dai tuorli. Montate gli albumi a neve ferma con metà dello zucchero, mentre in un’altra ciotola montate i tuorli con l’altra metà dello zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.

Incorporate il cioccolato fuso e il burro ai tuorli montati, mescolando delicatamente. Setacciate la farina con il lievito e aggiungeteli al composto, mescolando con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare gli albumi. Infine, unite le noci tritate, preferibilmente tagliate al coltello per mantenere la loro croccantezza.

Cottura e presentazione

Versate l’impasto in una tortiera imburrata e infarinata e infornate a 180°C per circa 30-35 minuti. Verificate la cottura infilando uno stecchino al centro della torta: se esce asciutto, la torta è pronta. Una volta cotta, lasciate raffreddare la torta nella tortiera per 10 minuti, poi trasferitela su una griglia per raffreddarla completamente.

Per un tocco finale, potete spolverare la superficie con zucchero a velo o decorarla con granella di nocciole per un contrasto di sapori e consistenze. Questa torta è perfetta per la colazione, la merenda o come dessert dopo un pasto, e si conserva bene per diversi giorni, mantenendo intatto il suo aroma e la sua morbidezza.