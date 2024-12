Ingredienti per la torta al cioccolato senza mescolare

Per preparare questa torta al cioccolato, avrai bisogno di ingredienti semplici e facilmente reperibili. Ecco cosa ti serve:

200 g di farina 00

150 g di zucchero

50 g di cacao amaro in polvere

3 uova

100 ml di latte

100 ml di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Preparazione della torta al cioccolato

Iniziare a preparare la torta al cioccolato senza mescolare è davvero semplice. Prima di tutto, prendi due ciotole: in una ciotola, unisci gli ingredienti secchi, ovvero la farina, il cacao, lo zucchero, il lievito e il sale. Mescola bene con un cucchiaio per assicurarti che non ci siano grumi.

Nell’altra ciotola, versa gli ingredienti liquidi: le uova, il latte e l’olio. Mescola delicatamente con una forchetta o un cucchiaio fino a ottenere un composto omogeneo. A questo punto, unisci i due composti, versando gli ingredienti liquidi nella ciotola con quelli secchi. Amalgama il tutto con movimenti delicati, evitando di mescolare troppo per non rendere l’impasto gommoso.

Cottura e presentazione

Una volta ottenuto un impasto omogeneo, versa il composto in una tortiera precedentemente imburrata e infarinata. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-40 minuti. Per verificare la cottura, puoi fare la prova dello stecchino: se esce asciutto, la torta è pronta.

Dopo la cottura, lascia raffreddare la torta nella tortiera per alcuni minuti, quindi trasferiscila su una gratella. Prima di servirla, puoi spolverizzarla con zucchero a velo o cacao amaro per un tocco decorativo. Questa torta è perfetta da servire da sola o accompagnata da panna montata, gelato alla vaniglia o frutti di bosco freschi.

Varianti e consigli utili

Se desideri personalizzare la tua torta al cioccolato, puoi aggiungere gocce di cioccolato, noci tritate o un pizzico di cannella all’impasto. Per chi segue una dieta vegana, è possibile sostituire le uova con 2 cucchiai di semi di lino macinati e ammollati in acqua, e il latte con una bevanda vegetale.

Conserva la torta in un contenitore ermetico a temperatura ambiente per 2-3 giorni, oppure in frigorifero, dove rimarrà morbida fino a 5 giorni. Questa torta al cioccolato senza mescolare è la soluzione ideale per un dolce veloce e genuino, perfetta per ogni occasione, dalle colazioni golose alle merende improvvisate.