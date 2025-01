Ingredienti per la torta arancia e cioccolato

Per realizzare una torta arancia e cioccolato soffice e profumata, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

200 g di cioccolato fondente

3 uova

150 g di zucchero

100 ml di olio d’oliva leggero

150 g di farina

1 bustina di lievito per dolci

2 arance non trattate

Un pizzico di sale

Zucchero a velo per decorare

Preparazione della torta arancia e cioccolato

Iniziate la preparazione sciogliendo il cioccolato fondente a bagnomaria. È fondamentale che il cioccolato non sia troppo caldo quando lo unirete alle uova, per evitare di cuocerle. In una ciotola, sbattete le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete l’olio d’oliva e mescolate bene.

Setacciate la farina con il lievito e il pizzico di sale, quindi incorporate gradualmente al composto di uova. A questo punto, aggiungete il cioccolato fuso, mescolando delicatamente per non smontare il composto. Grattugiate la scorza delle arance e aggiungetela all’impasto, insieme al succo di una delle arance. Mescolate fino a ottenere un impasto omogeneo.

Montare gli albumi e infornare

In un’altra ciotola, montate gli albumi a neve ferma. Incorporate gli albumi all’impasto poco alla volta, utilizzando una spatola e movimenti delicati dall’alto verso il basso. Questo passaggio è cruciale per garantire che la torta risulti soffice e leggera. Versate l’impasto in una tortiera precedentemente unta e infarinata.

Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, o fino a quando la torta non risulterà dorata e uno stecchino inserito al centro ne uscirà pulito. Una volta cotta, lasciate raffreddare la torta nella tortiera per qualche minuto, quindi trasferitela su una gratella per raffreddarla completamente.

Servire la torta arancia e cioccolato

Per servire, potete decorare la torta con zucchero a velo, cioccolato fuso o scorze di arancia candite. Questa torta è perfetta per ogni occasione, dalle merende in famiglia ai dessert per le feste. Il suo sapore intenso e avvolgente conquisterà tutti, anche coloro che non sono amanti del cioccolato.

Inoltre, grazie all’utilizzo di olio d’oliva e all’assenza di latticini, è un dolce adatto anche a chi ha intolleranze alimentari. Provate a prepararla e lasciatevi sorprendere dalla sua bontà!