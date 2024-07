La torta di carote è una tipica ricetta tra quelle considerate tipiche del Bimby. Cos’ ha di particolare questo piatto? Prima di tutto risulta essere molto veloce da preparare, poi il risultato che si dovrà ottenere sarà quello di una torta morbida e dal gusto particolare. Come si può dedurre dal titolo, l’ingrediente che risulta essere più importante per la realizzazione di questo piatto risultano essere le carote. Non solo: alcune persone aggiungono alcuni gusti particolari, ottenuti grazie a delle nocciole tritate oppure a delle mandorle. La parte più importante per la realizzazione del piatto in questione, risulta essere la parte in cui viene realizzato l’impasto della torta (tra l’altro un impasto molto semplice), e la fase in cui vengono aggiunte le carote.

Torta di carota con il Bimby, 10 ricette testate e approvate

Torta di carote con mandorle e senza burro

Ingredienti

200 g Farina Bianca 00

200 g carote

200 g zucchero

150 g olio di semi

100 g mandorle

3 uova

1 arancia grossa

1 pizzico sale

1 bustina lievito

q.b. zucchero a velo

Procedimento

Pulire le carote e metterle a tocchetti nel frullatore insieme alle mandorle e alla scorza dell’arancio 10 sec. vel. 7; Raccogliere sul fondo e aggiungere l’olio 5 sec. vel 7 e mettere da parte; Pulire il frullatore e montare la farfalla inserire le uova e lo zucchero 4 min. vel. 4 temp. 37; Togliere la farfalla e con lame in movimento vel. 3 aggiungere a cucchiaiate la crema di carote precedentemente preparata, la spremuta dell’arancia, il lievito e la farina; Vuotare il tutto in uno stampo a cerniera da 26 cm precedentemente imburrato ed infarinato, cuocere a 175 gradi per 45 minuti; Quando la torta si è raffreddata spolverare con lo zucchero a velo

Torta di carote semplice

Ingredienti

400 g di carote

300 g di farina 00

300 g di zucchero

3 uova intere

50 g di olio di semi

50 g di latte

1 bustina di lievito per dolci

la buccia di un limone o vanillina

zucchero a velo per decorare

Procedimento

Pulire le carote eliminando le due estremità e pelarle. Tagliarle a pezzi non troppo grandi (come un cubetto di ghiaccio) Azionare il bimby con le lame in movimento a Vel. 4 e aggiungere le carote. Aumentare la Vel. a 7 e tritare per 30 secondi. Aprire il boccale, mettere da parte le carote tritate. Tritare la buccia di limone 10 sec. Vel 10. Mettere nel boccale uova e zucchero e lavorarle a 1 minuto a Vel 4 Aggiungere il latte, la buccia del limone e l’olio e lavorare ancora 1 minuto a Vel. 4 Successivamente inserire la farina con il lievito setacciato e azionare il bimby ancora 1 min. Vel 4 Infine unire le carote e avviare il Bimby a Vel 4 per altri 30 secondi Versare il composto in una teglia precedentemente imburrata e infarinata oppure ricoperta con carta da forno. Livellarlo e infornare a 180° per 30 minuti circa.

Torta di carote senza burro e senza uova

Ingredienti

110 g farina

80 g fecola

40 g olio di oliva

150 g carote, pulite

60 g yogurt naturale

60 ml succo d’arancia

50 g mandorle più qualche goccia di essenza di mandorla

70 g zucchero di canna

scorza di limone

1/2 bustina di lievito

Procedimento

Inserire nel frullatore le mandorle tritare 10 secondi a velocità 6 e mettere da parte inserire successivamente lo zucchero e la buccia di limone tritare 20 secondi velocità 8 e tenere da parte. Pelare le carote metterle nel frullatore a tocchetti tritare per 3 secondi a velocità 6. Inserire successivamente tutti gli ingredienti amalgamare il tutto per 20 secondi a velocità 4. Versare l’impasto in una tortiera piccola infornare a forno caldo statico a180 gradi per 35/40 minuti circa, fino a doratura

Torta di carote light

Ingredienti

400 g di carote, sbucciate

300 g di farina

120 g di zucchero

3 uova

100 ml di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Procedimento

Pelate le carote, mettetele nel boccale del Bimby tritatele 7 secondi a velocità 7. Riunite le carote verso il centro e aggiungete tutti gli altri ingredienti tranne il lievito frullate per 40 secondi a velocità 5. Quando mancano 10 secondi alla fine, aggiungere il lievito. Imburrate ed infarinate una teglia, meglio se a cerniera da 24 cm di diametro, versate l’impasto, livellatelo ed infornate, in forno preriscaldato a 180°, per 30 minuti. Fate raffreddare la vostra torta alle carote leggera e prima di servirla spolverizzatela con zucchero a velo.

Torta carote e cioccolato

Ingredienti

400 gr Carote sbucciate

150/200 gr. (dipende dai gusti) di gocce di cioccolata o in alternativa cubetti di cioccolata fondente

300 gr Zucchero

300 gr Farina

3 uova

1/2 bicchiere di olio di semi

1 Bustina Lievito per dolci

Sale un pizzico

Procedimento

Tritate le carote per 10 secondi a velocità turbo aggiungete la cioccolata e fate andare un paio di secondi a velocità turbo (i pezzi devono rimanere un pò grossolani) mettete tutto il composto da parte in una ciotola Inserite nel frullatore le tre uova e lo zucchero. Mescolate per 1 secondo a velocità 4 Aggiungete la farina, l’olio, il lievito e un pizzico di sale. Fate andare 1 secondo a velocità 4 Aggiungete infine le carote e la cioccolata che avevate messo da parte e fate andare 30 secondi a velocità 4 imburrate e infarinate la teglia e versate il composto. Infornate a forno preriscaldato per il primi 10′ a 160°, successivamente 20′ a 180°.

Torta carote e ricotta

Ingredienti

180 g zucchero

200 g farina 00

250 g ricotta

250 g carote

30 ml olio evo

100 g mandorle pelate

1/2 cucchiaino vaniglia pura

1 bustina lievito x dolci

1/2 bicchierino liquore amaretto

3 uova

Procedimento

Inserire nel boccale le mandorle e le carote tagliate a pezzi e tritarle 10 secondi velocità 8. Aggiungere le uova e lo zucchero: 1 minuto e 30″, velocità 4. Versare la ricotta, l’olio, la vaniglia, il liquore: 40 secondi, velocità 3. Infine aggiungere farina e lievito: 30 secondi velocità 3. Foderare uno stampo da 24/26 cm con carta da forno e versare il composto, livellare con una spatola. Cuocere in forno già caldo a 170° x circa 40/45 minuti. Fare prova stecchino.

Torta integrale di carote

Ingredienti

250 grammi farina integrale

250 grammi zucchero di canna

300 grammi carote

100 grammi mandorle pelate

3 uova

1 bustina lievito per dolci

150 grammi olio di semi di girasole

1 limone biologico

Procedimento

Mettere nel frullatore lo zucchero di canna, la scorza del limone, le carote, le mandorle tritare a velocita 10 per 10 sec. Aggiungere l’olio di semi di girasole, le uova la farina integrale ed il lievito e frullate a velocità 5 per 15 sec. Versare il composto in uno stampo in silicone oppure in una teglia rivestita con carta da forno e informare per 25/30 minuti a 180 gradi (forno ventilato).

Torta di carote e arancia

Ingredienti

2 uova

300 grammi di carote

210 grammi di farina

60 ml di olio di semi

160 grammi di zucchero

la scorza e il succo di un’arancia

mezza bustina di lievito per dolci

Procedimento

pesare 350 gr di carote spellate tagliarle a cubetti tritare a vel.7 per 5 secondi. Unire le uova e lo zucchero mescolare per 1 minuto vel.4 aggiungere: l’olio di semi, la scorza e il succo dell’arancia, la farina e il lievito. Impastare per 30 sec/vel.4

Torta di carote vegana

Ingredienti

100 g mandorle

100 g zucchero di canna

350 g carote

500 g farina 00

un pizzico sale fino

6 cucchiai acqua

6 cucchiai olio di semi di girasole

1 bustina lievito per dolci

Procedimento

Mettere nel boccale le mandorle e lo zucchero: 30 sec. vel. 6. Mettere da parte. Mettere nel boccale le carote a pezzetti: 20 sec. vel. 6. Aggiungere tutti gli altri ingredienti: 3 min. vel. 4. Versare il composto nello stampo rivestito di carta forno e infornare in forno preriscaldato statico a 180° per 35 minuti circa. Sfornare, lasciar raffreddare e spolverare con zucchero a velo o cacao prima di servire.

Torta di carote e altre verdure

Ingredienti

1 cipolla di Tropea

20 gr olio EVO

3 zucchine medie

1 peperone

1 melanzana media

3 uova

150 ml latte

1 rotolo pasta sfoglia

sale q. b.

erbe aromatiche q. b.

pangrattato q. b.

Procedimento