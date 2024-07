Dovete sistemare gli alimenti in frigo ma non sapete in che modo farlo correttamente? Scoprite di seguito i consigli principali sulla disposizione dei cibi in frigorifero.

Come disporre correttamente gli alimenti nel frigo: disposizione da ristorante

Quando disponete gli alimenti nel frigorifero, ogni cibo deve avere una precisa collocazione, per essere conservato al meglio. Il frigorifero è infatti diviso in piani e scompartimenti e anche la temperatura è diversificata in modo automatico, in base alle diverse zone, così da garantire la buona conservazione dei cibi. Ecco alcuni consigli su come disporre correttamente gli alimenti nel frigorifero, seguendo la divisione per ripiani.

Ripiano alto

Nei ripiani alti dove la temperatura è meno fredda, bisogna riporre cibi già cotti e avanzi da consumare velocemente come yogurt, e anche le uova all’interno della loro confezione.

Ripiano basso

Nei ripiani bassi ossia più freddi del frigorifero, che va dai 2 ai 5 °C, sono adatti per conservare la carne e il pollo crudi e il pesce fresco, evitando così che sgocciolino sugli altri alimenti. Ideale in generale per gli alimenti crudi.

Ripiano medio

Qui la temperatura va dai 4 °C agli 8 °C, ed è l’ideale per riporre confezioni aperte di latticini e formaggi, affettati, minestroni e zuppe, pasta e carne cotta e avanzi vari, comprese salse e sughi. Potete quindi conservare nel ripiano centrale tutti quei prodotti che richiedono una conservazione in frigorifero subito dopo l’apertura.

Sportello

Negli spazi della porta, vanno disposti correttamente tutti i prodotti che necessitano solo di una leggera refrigerazione, come le bevande e il burro.

Cassetti

Infine nei cassetti pur essendo posizionati nella parte bassa del frigo, dove la temperatura è leggermente più alta rispetto a quella del ripiano più in basso (fra i 4 e i 6 °C), va messa frutta fresca e verdura cruda. Prima di riporli nei cassetti devono essere avvolti in carta assorbente o in sacchetti di carta per alimenti, così che non si formi umidità e condensa: condizioni che fanno marcire i vegetali velocemente.

Come disporre correttamente gli alimenti in frigo: disposizione nel frigorifero

Una volta capito come disporre correttamente gli alimenti nel frigorifero dovete sapere quali e come vanno conservati i cibi in frigo. Partiamo dalle carni crude e prodotti di pesce che devono essere riposti in contenitori sigillati nella parte inferiore, prima di disporli in frigo, per evitare eventuali perdite di liquidi che potrebbero contaminare gli altri alimenti.

Assicuratevi di usare contenitori o cestini per tenere separati gli alimenti o per raggrupparli per tipologia. Un consiglio utile è usare contenitori trasparenti, in modo che subito capirete cosa avete in frigo.

Infine leggere sempre bene le indicazioni di conservazione e le date di scadenza: alcuni alimenti infatti possono richiedere una refrigerazione immediata dopo l’apertura. Rispettare le istruzioni riportate in etichetta aiuterà a mantenere la freschezza degli alimenti evitando la contaminazione crociata.