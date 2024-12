Ingredienti per la torta di mele con noci

Per preparare una deliziosa torta di mele con noci, avrai bisogno di ingredienti semplici e genuini. Ecco cosa ti serve:

3 mele medie

150 g di noci tritate

200 g di farina 00 (o mix per dolci senza glutine)

150 g di zucchero

3 uova

100 ml di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di cannella (opzionale)

Un pizzico di sale

Preparazione della torta di mele con noci

Iniziare a preparare la torta di mele con noci è un gioco da ragazzi. Segui questi semplici passaggi:

Preriscalda il forno a 180°C e prepara una tortiera imburrata e infarinata. In una ciotola, sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi l’olio di semi e mescola bene. Incorpora la farina setacciata con il lievito, il sale e la cannella, mescolando delicatamente. Infine, aggiungi le mele sbucciate e tagliate a cubetti e le noci tritate, amalgamando il tutto. Versa l’impasto nella tortiera e livella la superficie. Cuoci in forno per circa 40-45 minuti, o fino a quando uno stecchino inserito al centro non esce pulito.

Consigli per servire e conservare la torta di mele con noci

Una volta sfornata, lascia raffreddare la torta nella tortiera per circa 10 minuti, poi trasferiscila su una gratella. Prima di servire, puoi spolverizzarla con zucchero a velo per un tocco di dolcezza in più. Questa torta è perfetta per una colazione nutriente, una merenda golosa o come dessert dopo cena, magari accompagnata da una pallina di gelato alla vaniglia.

Per conservare la torta di mele con noci, riponila in un contenitore ermetico a temperatura ambiente per 2-3 giorni. Se desideri prolungarne la freschezza, puoi metterla in frigorifero, dove si manterrà soffice per circa 5 giorni. Se vuoi dare un tocco in più, prova ad aggiungere pezzetti di cioccolato nell’impasto o sperimenta con altre noci come mandorle o nocciole.