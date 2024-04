Con l’arrivo della Primavera e dell’Estate la cucina si veste di nuovi sapori e colori, in particolare la frutta di stagione è decisamente più saporita e golosa di quella invernale e si presta alla realizzazione di torte alla frutta dolci e zuccherose ma che limitano l’apporto calorico mantenendo quel trend estivo ricercato degli alimenti golosi ma non troppo. Le torte alla frutta sono un must della stagione calda soprattutto quelle che non necessitano cottura e che si realizzano in modo facile e in breve tempo. La torta alla frutta senza cottura piace a tutti, resta un dolce leggero e non necessariamente calorico e si può preparare sia nelle versioni tradizionali che in quella light sostituendo alcuni ingredienti. I dolci alla frutta senza cottura sono davvero molti, oltre alla tipologia prescelta si può anche optare per la sostituzione di un frutto rispetto ad un altro, anche se ad essere preferiti sono soprattutto i frutti di bosco, le fragole, senza dimenticare pesche, albicocche e meloni. Seguite le ricette più golose che abbiamo scelto: ne rimarrete entusiasti!

Torta alla frutta senza cottura: la ricetta

La torta alla frutta senza cottura è un vero mix di golosità, gusto ma anche salute, non a caso questi dolci sono perfetti e realizzati con le giuste dosi e ingredienti possono essere gustati anche in caso di diete ipocaloriche. Prediligono l’uso di frutta fresca di stagione e appagano non solo il palato ma anche la vista: i colori vivaci sono un piacere per l’umore!

Tiramisù al melone

Il tiramisù al melone è una variante alternativa del classico dolce al mascarpone, decisamente più leggero di quest’ultimo il sapore della crema è messo in evidenza dal melone frutto estivo fresco e dolce. Qui la ricetta.

Mousse alle fragole

Le fragole sono l’ingrediente perfetto per realizzare una torta di frutta senza cottura, in questa ricetta sono state utilizzate per creare una mousse alle fragole fresca, gustosa e golosissima: i bambini ne andranno pazzi! Qui la ricetta.

Cheesecake alle ciliegie

La cheesecake alle ciliegie è una torta alla frutta senza cottura davvero golosa: il rosa e il bianco si miscelano perfettamente creando una tonalità di colore calda da gustare con una base biscottata croccante. Qui la ricetta.

Dolce freddo al cocco

Tra i frutti doc per realizzare una torta fredda alla frutta senza cottura troviamo il cocco perfetto per creare mousse, gelati ma anche dolci golosi. Il dolce freddo al cocco è facile e veloce da preparare ed è un ottimo dopo cena soprattutto nelle calde sere d’estate. Qui la ricetta.

Zuccotto al limone

Lo zuccotto al limone si prepara in modo facile e veloce, sono necessari pochi ingredienti da miscelare con cura per dare vita ad una torta alla frutta senza cottura fantastica. Lo zuccotto è un dolce caratteristico che si gusta come dessert a fine pasto ma anche come spuntino nelle piacevoli giornate estive. Qui la ricetta.