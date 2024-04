Torta alla Nutella senza cottura: 5 ricette buonissime

Golosa, appetitosa niente è più desiderabile di una torta alla Nutella perfetta poi se senza cottura perchè facile da realizzare anche da chi ha poco pratica in cucina ma ama da impazzire la crema alle nocciole per eccellenza inimitabile e davvero unica. Molte le ricette disponibili in rete per preparare dolci alla Nutella senza cuocere, torte da leccarsi i baffi che piacciono davvero a tutta la famiglia e che sono l’ideali da preparare con l’arrivo della stagione calda dove è preferibile un dessert goloso ma fresco. La torta alla Nutella senza cottura può essere un semifreddo ma anche una cheesecake, anche se c’è chi dichiara d’aver preparato morbide crostate farcite con crema alle nocciole e frutta secca. Creare in cucina con un ingrediente come la Nutella è davvero facile, soprattutto perchè è un cioccolato cremoso che si presta ad ogni combinazione anche quella più particolare: non ci resta che sperimentare provate con noi una delle 5 ricette che abbiamo selezionato.

Torta alla Nutella senza cottura: impossibile resistere a tanta golosità!

La torta alla Nutella senza cottura si presta a varie simbiosi: dalla cheesecake alla semifreddo fino al Tiramisu questi dessert sono facili da preparare anche da chi adora l’esclusiva crema alla nocciola made in Italy e non ama cucinare. Torte semplici realizzabili con pochi ingredienti e davvero facili da fare, è necessario qualche minuto, un pò d’attenzione ma soprattutto tanta Nutella.

Torta alla Nutella senza cottura: Crostata con crema alle nocciole

La Crostata alla Nutella senza cottura è un sogno che diventa realtà! Golosissima si prepara con pochi ingredienti e in poco tempo, è perfetta per la stagione calda e incontra il gusto di tutti. Una crostata realizzata senza preparare la classica pasta frolla ma che mantiene le caratteristiche appetitose del dolce più tradizionale. Qui la ricetta.

Torta alla Nutella senza cottura: Cheesecake alla Nutella

Fresca e gustosa la cheesecake in versione crema alle nocciole è qualcosa di speciale: appetitosa, ma soprattutto golosa si prepara in modo semplice ed è perfetta per un dopo cena estivo in compagnia degli amici che non potranno rimanerne incantati. Qui la ricetta.

Torta alla Nutella senza cottura: Cookies alla Nutella

I cookies alla Nutella senza cottura sono davvero molto buoni, i bambini ne andranno pazzi per questo consigliamo di prepararne in abbondanza. Una ricetta facile e velocissima che si può preparare in ogni momento della giornata. I cookies si conservano anche qualche giorno, è consigliabile mangiarli a colazione e a merenda. Qui la ricetta.

Torta alla Nutella senza cottura: Torta Nutella e panna

Soffice e golosa la torta Nutella e panna conquista tutti, anche i palati più difficili questo perchè la panna esalta il sapore della crema alla nocciola nonostante non ce ne sia bisogno. Una variante appetitosa a cui sarà impossibile resistere. Qui la ricetta.

Torta alla Nutella senza cottura: Tiramisu alla Nutella

Il Tiramisù alla Nutella è un dolce al cucchiaio morbido, goloso preparato con la ricetta classica ma con un ingrediente speciale come la Nutella che ne completa il gusto: si prepara in modo semplice e veloce. Qui la ricetta.