Pavia è una città ricca di attrazioni culturali, piacevoli da visitare durante una rilassante passeggiata. Pavia è famosa per la sua Università, meta di molti studenti che la rendono particolarmente vivace e giovane.

Pavia inoltre è punteggiata da meraviglie architettoniche che riflettono il suo passato glorioso: per esempio il Duomo, un capolavoro di architettura gotica, domina la piazza principale con la sua maestosa facciata e le sue torri slanciate.

Anche dal punto di vista della cucina, la città è una garanzia: il ragò, interpretazione locale della cassoeula, i munighili, le golose polpette di carne, e poi l’ossobuco con piselli e il bollito con salsa verde conquisteranno il vostro palato.

I ristoranti più economici di Pavia

Se state pianificando una visita a Pavia e volete gustare la cucina locale senza spendere una fortuna, questo articolo fa per voi! Questa affascinante città nel cuore della Lombardia offre una varietà di ristoranti economici che soddisferanno il vostro palato senza svuotare però il vostro portafoglio.

Ecco quindi una selezione dei migliori ristoranti a Pavia che offrono cibo delizioso a prezzi accessibili

Vecchia Pavia

Qui potrete gustare le migliori pietanze della città di Pavia, ma anche una classica pizza che non delude mai: l’atmosfera è accogliente e molto informale, perfetta per sentirsi a casa!

La posta

Ogni giorno alla Trattoria La Posta, viene proposto un delizioso menù al prezzo fisso di 12 euro, che comprende un antipasto composto da salumi e formaggi, un primo e per concludere un dolce della casa!

La Gallina Fumante

Se volete qualcosa di rilassante, fuori dal caos della città, La Gallina Fumante vi offrirà un perfetto rifugio, coccolandovi con dei piatti sublimi: il menù a poco più di 10 euro, comprende primo, secondo e contorno.

Antica Trattoria Ferrari

In via dei Mille, a poca distanza dal Ponte Coperto, l’Antica Trattoria Ferrari propone per tutti i pranzi feriali un menu a 15 euro comprensivo di primo, secondo e contorno, vino, acqua e caffè.