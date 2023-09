Torta al rabarbaro e fragole con pasta sfoglia: ricetta originale

Descrizione

Il rabarbaro è una pianta erbacea di cui è possibile consumare i gambi. Il sapore può variare in base al colore del gambo: solitamente, le varietà dal colore verde hanno un gusto amaro, mentre il rabarbaro rosso è più dolce e gradevole al palato. Se non lo avete mai assaggiato, vi consigliamo di partire da una ricetta dolce molto semplice come la torta al rabarbaro di pasta sfoglia, che sfrutta l’abbinamento con le fragole per aggiungere una nota di dolcezza in più.