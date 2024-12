Scopri come preparare una torta salata rustica e saporita per le serate fredde

Ingredienti per la torta salata

Per preparare una deliziosa torta salata di verza e patate, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia o brisée

300 g di verza

400 g di patate

100 g di grana grattugiato

1 uovo

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva

Preparazione della torta salata

Inizia la preparazione lessando le patate in acqua salata fino a quando non saranno tenere. Una volta cotte, scolale e schiacciale in una ciotola. Nel frattempo, pulisci la verza e tagliala a striscioline. In una padella, scalda un filo d’olio e fai rosolare la verza fino a farla appassire. Unisci la verza alle patate schiacciate e aggiungi il grana grattugiato, l’uovo, sale e pepe. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Assemblaggio e cottura

Stendi la pasta sfoglia in una teglia rivestita di carta da forno, lasciando i bordi alti. Versa il ripieno di verza e patate sulla base di pasta e livellalo con un cucchiaio. Ripiega i bordi della pasta verso l’interno per creare un bordo decorativo. Pratica dei fori sulla superficie della torta per permettere al vapore di uscire durante la cottura. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, o fino a quando la superficie sarà dorata e croccante.

Servire e conservare

Una volta cotta, lascia raffreddare la torta salata per qualche minuto prima di servirla. Puoi gustarla sia calda che a temperatura ambiente, accompagnata da un’insalata verde o una salsa leggera a base di yogurt e limone. Questa torta salata è perfetta anche per essere portata in ufficio o all’università, rendendola un’ottima scelta per un pranzo veloce e nutriente. Se desideri, puoi conservarla in frigorifero per 2-3 giorni o congelarla per un consumo futuro.

Varianti e suggerimenti

Per arricchire ulteriormente la tua torta salata, puoi aggiungere cubetti di pancetta o speck al ripieno. Se preferisci un sapore più deciso, sostituisci il grana con un formaggio stagionato come il pecorino. Questa ricetta è versatile e si presta a molteplici interpretazioni, rendendola ideale per ogni occasione, dalle cene informali con amici a pranzi in famiglia.