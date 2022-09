Descrizione

La torta salata farcita con zucca e patate è una gustosissima quiche autunnale con base friabile di pasta sfoglia, dal ripieno caldo, filante e aromatico. Si prepara in pochissimo tempo con ingredienti semplici è può essere servita con successo in innumerevoli occasioni, sia come antipasto, sia come invitante e appetitoso piatto unico. Leggete la ricetta e provatela: vi delizierà al primo assaggio!