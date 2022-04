Descrizione

Rustica, stuzzicante e ricca di gusto: la torta salata con porri e patate è una squisita quiche di friabile pasta brisée, ottima da servire in ogni occasione e in qualsiasi momento della giornata. È perfetta da portare in tavola durante un aperitivo o proporre come antipasto, ma non solo: è abbastanza sostanziosa da poter essere gustata anche come piatto unico, specialmente durante un picnic.