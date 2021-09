Descrizione

La torta salata di zucca e gorgonzola è una gustosa quiche di pasta brisée al burro, ideale da portare in tavola con l’arrivo dell’autunno. Ottima da proporre sia calda che fredda, questa deliziosa torta salata non solo è semplice da preparare, ma è talmente sfiziosa e versatile da poter essere servita in mille occasioni, sia come antipasto vegetariano, sia come primo o secondo piatto.