Un dolce tradizionale per le festività

Il dolce di carote e noci è una ricetta che porta con sé il calore e la convivialità delle festività natalizie. Questo plum cake, realizzato con ingredienti semplici e genuini, è perfetto per essere gustato in qualsiasi momento della giornata, dalla colazione alla merenda, fino a diventare un delizioso dessert di fine pasto. La combinazione di carote grattugiate e noci spezzettate rende questo dolce non solo saporito, ma anche ricco di nutrienti.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questo dolce, avrai bisogno di: 350 g di carote grattugiate, 300 g di noci, 250 g di zucchero, 250 ml di olio di semi, 6 uova, 4 g di lievito per dolci, 200 g di farina e un pizzico di sale. Iniziate foderando uno stampo da plum cake con carta da forno. Montate le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso e chiaro. Aggiungete delicatamente l’olio, il lievito setacciato e la farina, quindi incorporate le carote e le noci. Mescolate dal basso verso l’alto per non smontare il composto e versatelo nello stampo. Infornate a 170 °C per circa 50 minuti.

Il tocco finale: arance caramellate e crema al mascarpone

Dopo aver sfornato il dolce, lasciatelo raffreddare completamente. Nel frattempo, preparate le arance caramellate: pelate a vivo gli spicchi di arancia e caramellateli in una padella con zucchero e un po’ di liquore all’arancia. Per la crema al mascarpone, montate la panna e mescolatela con il mascarpone, aggiungendo zucchero e un tocco di Grand Marnier. Servite il dolce accompagnato dalle arance caramellate e dalla crema, per un’esperienza di gusto che conquisterà tutti.

Un dolce da condividere

Il dolce di carote e noci non è solo un dessert, ma un simbolo di condivisione e festa. Perfetto per le cene natalizie, può essere accompagnato da una tazza di tè o un bicchiere di vino dolce. Scoprite anche altre ricette natalizie come la zucca di pane o le capesante marinate, per un menù festivo completo e variegato. Questo dolce, con la sua consistenza umida e il sapore avvolgente, sarà sicuramente un successo tra i vostri ospiti.