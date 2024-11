Scopri come preparare un delizioso primo piatto per ogni occasione

Ingredienti per tortiglioni con sugo alla salsiccia

Per preparare i tortiglioni con sugo alla salsiccia, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

400 g di tortiglioni

300 g di salsiccia

1 cipolla

70 g di concentrato di pomodoro

2 mestoli d’acqua calda

1 foglia d’alloro

4 chiodi di garofano

Olio d’oliva q.b.

Vino bianco q.b.

Formaggio grattugiato (parmigiano o pecorino) q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione del sugo alla salsiccia

Inizia la preparazione portando a ebollizione una pentola capiente colma d’acqua salata. Nel frattempo, prendi la salsiccia e tagliala a rondelle. Tritare finemente la cipolla e farla appassire in una padella con tre cucchiai d’olio d’oliva. Quando la cipolla è dorata, aggiungi le rondelle di salsiccia e rosolale bene fino a quando non diventano dorate.

A questo punto, aggiungi sale e pepe a piacere e sfuma con mezzo bicchiere di vino bianco. Lascia evaporare il vino, quindi unisci il concentrato di pomodoro, i mestoli d’acqua calda, i chiodi di garofano e la foglia d’alloro. Riduci la fiamma, copri la padella e lascia cuocere il sugo per circa 25 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Cottura della pasta e impiattamento

Quando il sugo è quasi pronto, cuoci i tortiglioni nell’acqua bollente per il tempo indicato sulla confezione, assicurandoti che siano al dente. Una volta cotti, scolali e trasferiscili direttamente nella padella con il sugo. Mescola bene per far amalgamare i sapori.

Servi i tortiglioni ben caldi, spolverando generosamente con formaggio grattugiato a scelta. Il parmigiano darà un sapore più delicato, mentre il pecorino renderà il piatto più saporito. Questo primo piatto è perfetto per pranzi in famiglia o cene con amici, e sicuramente soddisferà tutti i palati.

Varianti e consigli

Se desideri rendere il piatto ancora più ricco, puoi aggiungere delle verdure come zucchine o peperoni, da far rosolare insieme alla cipolla. Inoltre, per un tocco di freschezza, prova ad aggiungere del prezzemolo tritato prima di servire. Non dimenticare di abbinare un buon vino rosso per esaltare ulteriormente i sapori del piatto.