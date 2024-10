Non sapete come cucinare la trota? Scoprite allora idee e ricette facili ma gustose!

Siete in cerca di idee e ricette per cucinare la trota? Scoprite allora delle ricette da fare con la trota, un pesce magro di acqua dolce, economico e dal sapore delicato ma molto facile da cucinare.

Trota, ricette facili e gustose da fare in casa

Tra i pesci da allevamento più consumati e conosciuti insieme al salmone, la trota è ricca di omega-3. Può essere consumata in tanti modi diversi grazie alle sue carni tendenzialmente grasse che si prestano bene a diverse cotture. Ecco ricette e idee facili e gustose!

Trota al cartoccio

Un piatto semplice e raffinato, facilissimo da realizzare. Ecco il procedimento:

Pulisci il pesce seguendo la nostra guida su come farlo alla perfezione. Rimuovi le squame della trota con un coltello ben affilato;

Incidi la pancia, elimina le viscere e sciacqua accuratamente la trota sotto l’acqua corrente; quindi tamponala con carta assorbente da cucina;

Taglia il limone a fettine e inseriscile nella pancia; Aggiungi lo spicchio d’aglio e poi il prezzemolo; In una ciotolina versa 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, la salvia e l’erba cipollina sminuzzata; Sale e un po’ di pepe e rivesti una teglia con un foglio di alluminio e uno di carta forno, e disponi sopra la trota.

Spennella il pesce con il dressing preparato e ricoprilo con le erbette aromatiche; sigilla bene la carta forno intorno al pesce; infine avvolgi la trota con un altro strato di carta d’alluminio, e inforna a 180 °C per 30 minuti.

Hamburger di trota

Un hamburger di pesce, goloso e leggero che farà amare la trota anche ai bambini. Procedimento:

Tamponate i filetti di trota con la carta assorbente ed eliminate la pelle e le lische. Frullate il pesce con il cutter o con un robot da cucina;

Trasferite in una ciotola il pesce tritato e insaporite con sale e pepe. In una ciotola a parte sbattete l’albume. Disponete in un piatto il pangrattato e unitevi sale e la paprika in polvere;

Con le mani umide formate 4 hamburger di trota da 100 g l’uno;

Ripassate delicatamente ogni hamburger nell’albume sbattuto e poi nel pangrattato;

In una padella fate scaldare l’olio evo e fate cuocere gli hamburger circa 3 minuti per lato girandoli solo una volta durante la cottura. Prima di servirli passateli su un foglio di carta assorbente.

Filetti di trota fritti

Procedimento: Tamponate i filetti di trota con la carta assorbente ed eliminate la pelle e le lische.

Disponete in un piatto la farina e in un altro il panko e il parmigiano grattugiato e mescolateli insieme. In una ciotola sgusciate le uova, salate, pepate e sbattetele leggermente con una forchetta.

Passate ora i filetti di trota prima nella farina, poi dopo averne scosso l’eccedenza, nell’uovo e, infine, nel panko.

In una padella versate l’olio di semi e portatelo a temperatura. Quando sarà caldo friggetevi i filetti di trota fino a che saranno dorati. Recuperateli con una pinza o una schiumarola. Fateli sgocciolare su un foglio di carta assorbente per fritti, salate e servite.