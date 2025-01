Un evento imperdibile per gli amanti dei cocktail

Il 20 gennaio si svolgerà a Roma, presso il Teatro Centrale di Via Celsa, una serata di gala che promette di essere un punto di riferimento per gli appassionati di cocktail e del buon bere. L’evento, organizzato per celebrare il decennale delle pubblicazioni di BlueBlazer, vedrà la partecipazione di bartender di fama nazionale, tra cui il talentuoso Domenico Federico, originario di Crotone.

Domenico Federico: un talento calabrese nel mondo della mixology

Domenico Federico è un bartender noto per il suo locale Alexander a’mare, situato sul lungomare di Crotone. Da anni, Federico si distingue per la sua capacità di selezionare i migliori liquori e di creare ricette innovative e accattivanti. La sua partecipazione all’evento di BlueBlazer rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un’importante opportunità per la Calabria di farsi conoscere nel panorama della mixology italiana.

Un’ottima occasione per scoprire nuove eccellenze

La serata di gala di BlueBlazer non sarà solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per scoprire nuove eccellenze nel mondo dei cocktail. I fondatori dell’evento, Giampiero Francesco e Massimo Gaetano Macrì, hanno selezionato i migliori bartender del panorama nazionale, garantendo una serata ricca di sorprese e innovazione. Gli ospiti potranno gustare cocktail unici e originali, frutto della creatività e della passione di questi professionisti.

Un tributo alla cultura del bere bene

La serata di gala di BlueBlazer si propone di essere un tributo alla cultura del bere bene, un valore che sta guadagnando sempre più importanza in Italia. L’evento rappresenta un’opportunità per i partecipanti di immergersi in un’atmosfera di festa e convivialità, dove il buon bere è celebrato come un’arte. La presenza di Domenico Federico, unico calabrese invitato, sottolinea l’importanza di valorizzare i talenti locali e le tradizioni regionali nel contesto nazionale.