Ingredienti per un piatto delizioso

Per preparare questa deliziosa combinazione di crema di zucca e pasta e fagioli, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

600 g di zucca (preferibilmente Delica e violino)

1 scalogno

350 g di pasta mista

300 g di fagioli borlotti e cannellini

150 g di guanciale

150 ml di brodo vegetale

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Origano e salvia freschi

Preparazione della crema di zucca

Inizia la preparazione tritando finemente lo scalogno e soffriggendolo in una casseruola con un filo d’olio. Quando lo scalogno è dorato, aggiungi la zucca tagliata a cubetti, insieme a un ciuffo di salvia e uno di origano. Lascia rosolare per qualche minuto, quindi versa il brodo vegetale e cuoci per circa 20-30 minuti. Una volta cotta, elimina le erbe aromatiche e frulla il tutto con due cucchiai di olio, sale e pepe fino a ottenere una crema liscia e vellutata.

Preparazione della pasta e fagioli

In un’altra padella, taglia il guanciale a bastoncini e cuocilo fino a renderlo croccante. Aggiungi i fagioli già lessati e insaporiscili con il guanciale. Nel frattempo, lessa la pasta in acqua bollente salata. Una volta cotta, scolala e saltala rapidamente nella padella con i fagioli, mescolando bene per amalgamare i sapori.

Impiattamento e servizio

Per servire, distribuisci la crema di zucca sul fondo del piatto e aggiungi la pasta e fagioli sopra. Completa il piatto con un filo d’olio extravergine d’oliva e una spolverata di origano fresco. Questo piatto non solo è un’esplosione di sapori, ma è anche un’ottima soluzione per un pasto nutriente e soddisfacente. Perfetto per le serate autunnali, è un modo ideale per riscaldarsi e godere di un pasto ricco di ingredienti genuini.

