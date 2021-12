Vatrushki: la ricetta dei panini dolci tipici della Russia

Come preparare in casa il salame di cioccolato al caffè: un dolce aromatico dall’aspetto invitante, ideale da servire anche nelle grandi occasioni.

La ricetta semplice e sfiziosa degli alberelli di Natale dolci, preparati in casa con pasta frolla speziata e decorati con glassa di zucchero.

La ricetta semplice e sfiziosa dei muffin ai mirtilli: dei soffici dolcetti facili e veloci da preparare in casa, perfetti per la colazione e la merenda.

Come preparare in casa il soffice e delizioso panettone artigianale: la ricetta tradizionale a lunga lievitazione, con uvetta e canditi.

Come preparare in casa le deliziose frolle con noci e marrons glacés: dei friabili biscottini farciti, ideali da gustare a colazione o come snack.