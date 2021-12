Descrizione

I vol-au-vent sono i classici cestini di pasta sfoglia tipici della cucina francese, irresistibilmente sfiziosi e versatili. Possono essere farciti in innumerevoli modi con una varietà pressoché illimitata di ingredienti (preferibilmente salati, ma nulla vieta di servirli anche in versione dolce) e sono perfetti da servire in ogni occasione, sia come antipasto, sia come raffinato finger food.