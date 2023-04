Descrizione

La vellutata di zucchine e patate è un classico primo piatto che può essere gustato tiepido in primavera o freddo in estate, con l’aggiunta di un filo d’olio a crudo e dei crostini. Ha un sapore molto delicato, e per questo piace anche ai bambini, ma si può scegliere di arricchirla a piacere con l’aggiunta di spezie, come curry e paprika, così da darle una sferzata di gusto. In questa ricetta, vi spieghiamo come prepararla passo dopo passo con il Bimby.