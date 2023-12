Descrizione

I cannelloni di pesce senza besciamella sono una deliziosa variante di uno dei primi piatti più amati di sempre: i cannelloni ai frutti di mare, gratinati al forno con abbondante besciamella. Questa gustosa ricetta alternativa prevede l’aggiunta di panna fresca e in fatto di gusto non ha nulla da invidiare alla versione tradizionale, pur risultando meno cremosa. Facilissimi fa preparare: questi cannelloni farciti con merluzzo e gamberetti sono delicati e saporiti, perfetti da servire durante una cena di pesce con gli amici o in famiglia.