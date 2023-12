Fortemente attrattiva da un punto di vista turistico e facilmente riconoscibile per la sua particolare architettura, uno dei punti forti di Budapest sono inevitabilmente i piatti tipici della tradizione ungherese: dove andare a mangiare, quindi, se ci si trova in città? Ecco alcuni dei migliori locali presso i quali assaporare pietanze come gulasch, lángos, crepes ungheresi o pollo alla paprika.

Dove mangiare a Budapest: la guida

Hungarikum Bisztró

Al civico 13 di Steindl Imre utca, turisti e residenti possono assaporare i piatti tipici della tradizione ungherese pressoHungarikum Bisztró. Il locale si presenta come una tipica trattoria del posto (étkezdék), situata poco distante dalle strade più turistiche di Budapest. Per pranzare o cenare nella suggestiva location, piuttosto piccola e con pochi tavoli, è necessario prenotare. Una volta al tavolo, si può scegliere tra le varie specialità in menù partendo, ad esempio, con un antipasto di salumi e formaggi ungheresi, con il tradizionale gulasch oppure con le tipiche crepes al pollo e paprika per poi continuare con un ricco piatto di carne stufata e gnocchetti, stinco al forno o anatra croccante alla paprika. Non mancano, poi, dolci al cioccolato o lo strudel mela e cannella.

New York Cafe

Il New York Cafe di Budapest (Erzsébetvàros krt 9-11) è famoso per essere il caffè più bello al mondo. Il fascino della location ha origini antiche e riguarda sia i suoi dettagli architettonici che la sua storia. Nel 1894, la compagnia di assicurazione americana New York Life Insurance Company decise di aprire il suo quartier generale nella capitale ungherese per realizzare una sede imponente e lussuosa. In questo modo, nacque il New York Palace, secondo progetto dell’architetto Alajos Hauszmann. Al piano terra dell’edificio, venne aperta una caffetteria dalla quale ebbe origine, appunto, il New York Cafe. Rapidamente, il posto divenne luogo d’incontro per artisti e intellettuali del periodo. Oggi, presso la struttura, è possibile ammirare l’incredibile sfarzo degli interni mentre si gustano piatti tipici della tradizione come gulasch, zuppe e dolci tipiche. In menù, sono presenti anche pacchetti degustativi che propongono esperienze gastronomiche uniche ideate da chef rinomati.

Retró Lángos

Il lángos è noto come lo street food per eccellenza a Budapest. E, da Retró Lángos, il piatto tipico ungherese è proposto in numerose versioni capaci di soddisfare ogni palato. Retró Lángos è un locale da asporto dotato anche di tavoli all’aperto dove è possibile gustare i grandi lángos con diversi condimenti. In menù, infatti, si trova la versione classica del famoso street food con panna acida e formaggio fino a proposte più ricche ed elaborate.

Paprika Vendéglö

Situato a Dózsa Guörgy út 72, Paprika Vendéglö è un ristorante che propone piatti della cucina tipica ungherese molto amato da turisti e residenti. La location è estremamente suggestiva con i suoi interni in legno. Tra le specialità della casa c’è, inevitabilmente, il gulasch. Per pranzare o cenare presso il locale, dato il numero ridotti di coperti a disposizione, è necessaria la prenotazione.

Gettó Gulyás

Un altro ristorante molto apprezzato a Budapest per chi desidera sperimentare i gusti della tradizione gastronomica ungherese è Gettó Gulyás. Il locale, dagli interni estremamente curati, si trova nel cuore del quartiere ebraico, a Wesselényi utca 18. Oltre alla classica zuppa di gulasch, in menù sono presenti anche stufati tipici ungheresi che si adattano anche ai vegetariani.