Un classico della cucina piemontese, ideale per le feste e non solo.

Origini e tradizione del vitello tonnato

Il vitello tonnato, conosciuto anche come vitel tonné, è un piatto tipico della tradizione culinaria piemontese. Nato come un modo per utilizzare gli avanzi di carne di vitello, questo secondo piatto ha guadagnato popolarità nel corso degli anni, diventando un must sulle tavole italiane, specialmente durante le festività. La ricetta originale prevedeva l’uso di carne cotta a lungo, marinata con erbe aromatiche e servita con una salsa a base di tonno, maionese e capperi.

Ingredienti per un vitello tonnato veloce

Per preparare un vitello tonnato veloce, è fondamentale scegliere un buon pezzo di carne, come il magatello. Gli ingredienti principali includono:

500 g di magatello di vitello

1 bicchiere di vino bianco

1 scatola di tonno sott’olio

3 cucchiai di maionese

Capperi q.b.

Succo di limone q.b.

Sale e pepe q.b.

Questi ingredienti non solo garantiscono un sapore autentico, ma permettono anche di preparare il piatto in tempi brevi, senza compromettere la qualità.

Preparazione del vitello tonnato veloce

Iniziate la preparazione facendo rosolare il magatello in una casseruola con un filo d’olio e un bicchiere di vino bianco. Cuocete a fuoco lento per circa 40 minuti, fino a quando la carne risulta tenera. Una volta cotta, lasciate raffreddare e affettate sottilmente. Nel frattempo, preparate la salsa frullando il tonno con la maionese, i capperi e un po’ di succo di limone. Mescolate fino a ottenere una crema omogenea. Servite le fette di vitello con la salsa sopra, guarnendo con capperi e fette di limone fresco.

Varianti e suggerimenti per servire

Il vitello tonnato è un piatto estremamente versatile. Può essere servito come antipasto, accompagnato da crostini o utilizzato per farcire tramezzini. Inoltre, è possibile arricchire la salsa con ingredienti come olive nere o senape per dare un tocco personale. Per un tocco di freschezza, aggiungete delle erbe aromatiche fresche come prezzemolo o basilico. Questo piatto non solo è perfetto per le festività, ma può essere gustato in qualsiasi momento dell’anno, portando un po’ di allegria sulla tavola.