Scopri come le nuove tecnologie stanno trasformando la sanità e il ruolo delle persone in questo cambiamento.

Un evento imperdibile per il settore sanitario

Il , BASE Milano ospiterà WIRED Health, un evento dedicato alle nuove tecnologie nel campo della salute. Questa manifestazione, ormai un appuntamento fisso per i professionisti del settore, offre un’opportunità unica per esplorare come le innovazioni stiano cambiando il panorama sanitario. Con un programma ricco di incontri gratuiti e aperti al pubblico, i partecipanti potranno registrarsi per assistere a conferenze e workshop che metteranno in luce le ultime tendenze e sviluppi nel campo della medicina.

Il tema centrale: le persone

Quest’anno, il tema centrale dell’evento sarà Persone, un concetto che sottolinea l’importanza del fattore umano nella trasformazione tecnologica della sanità. In un’epoca in cui il digitale, l’intelligenza artificiale e i dati giocano un ruolo cruciale, è fondamentale ripensare il percorso di cura e supporto del paziente. Luca Zorloni, Head of Editorial Content di WIRED Italia, ha dichiarato che l’evento si concentrerà sul ruolo delle persone nella sanità, evidenziando la necessità di formazione e valorizzazione dei talenti.

Due palchi per un programma ricco di contenuti

Una delle novità di quest’edizione è la presenza di due palchi: uno dedicato alle sessioni plenarie e l’altro ai Deep Dive, workshop e approfondimenti su temi specifici. Oltre 45 esperti, tra cui Andrea Costa, Bart De Witte e il Professor Antonio Esposito, condivideranno le loro conoscenze su argomenti che spaziano dall’intelligenza artificiale alle terapie digitali. Questi interventi offriranno spunti preziosi su come le tecnologie stanno migliorando i percorsi di cura e la pratica clinica.

Un’area exhibit per scoprire le ultime innovazioni

WIRED Health non si limita solo a conferenze e workshop, ma include anche un’area exhibit dove i partecipanti potranno scoprire le ultime innovazioni nel campo della salute digitale. Startup e scaleup presenteranno le loro soluzioni, offrendo un’anteprima delle tendenze emergenti che stanno ridefinendo il settore. Inoltre, sarà disponibile un’area co-working, pensata per facilitare il networking tra i partecipanti e favorire la creazione di nuove collaborazioni.

Un impegno per il futuro della salute

Con il supporto di partner come AstraZeneca, Bayer Italia e Johnson & Johnson MedTech, WIRED Health si propone di diventare un punto di riferimento per il settore healthcare e life science. L’evento rappresenta un’opportunità per costruire relazioni significative e per discutere le priorità di investimento nel mondo sanitario. Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento che promette di essere un catalizzatore per il cambiamento e l’innovazione nel settore della salute.