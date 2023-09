Yat Lok Restaurant a Hong Kong: specialità, menù e prezzi

Se vi trovate a Hong Kong e volete provare una delle specialità più famose della cucina cantonese, segnatevi questo posto: Yat Lok Restaurant, un ristorante a conduzione famigliare fondato nel 1957, valutato con una stella dalla Guida Michelin. Il Yat Lok Restaurant è un ristorante storico di Hong Kong, che propone una cucina tradizionale basata sulla valorizzazione delle materie prime e sulla preparazione artigianale dei piatti. Il piatto forte è l’oca arrosto, la cui preparazione prevede oltre 20 passaggi, ma non solo: Yat Lok propone altri deliziosi piatti tipici come il char siu, il roast pork belly e il soy-marinated chicken. In questo articolo vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere su questo ristorante cantonese, a partire dal menù e dai prezzi.

Dove si trova?

Precedentemente situato nel distretto di Tai Po, Yat Lok Restaurant si trova dal 2011 a Stanley Street, nel quartiere Central di Hong Kong. Il ristorante è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:30, a eccezione della domenica. Il locale è piccolo e semplice, con pochi tavoli e un bancone che si affaccia sulla cucina a vista. L’ambiente è informale e vivace, molto distante da ciò che si potrebbe aspettare da un ristorante stellato.

Roast goose: la specialità della casa

Il Yat Lok Restaurant è famoso principalmente per il suo roast goose, l’oca arrosto, che viene marinata secondo una ricetta segreta e cotta alla perfezione: il risultato eccellente, esattamente quanto ci si potrebbe aspettare da un ristorante a una stella Michelin. Il roast goose è una tipica specialità della cucina catonese, apprezzata per la pelle croccante e la carne morbida e succulenta. Da Yat Lok Restaurant viene servita con del riso in bianco, dei noodles in brodo e delle verdure cotte al vapore: piatti semplici che consentono di apprezzare al meglio il gusto dell’arrosto.

Il ristorante offre anche altri piatti tipici della cucina cantonese, seppur il menù sia molto ristretto (d’altronde chi sceglie si mangiare da Yat Lok lo fa principalmente per il suo roast goose). Sempre con il riso in bianco è possibile gustare il maialino laccato, la pancetta di maiale croccante o il pollo marinato alla soia.

Per quanto riguarda la spesa, non ci si deve aspettare nulla di eccessivo, nonostante la stella Michelin: una cena ha un costo medio di 20 euro a persona.